Probarán los motores al límite

El Autódromo Panamá, en Capira, será escenario de la primera válida del Campeonato Nacional 2025 de Motovelocidad y Street Legal, este 29 y 30 de marzo.

El sábado se celebrarán las prácticas y las clasificaciones. Ya para el domingo, la cita llena de adrenalina y motores arranca desde las 7:30 a.m. con la apertura para pilotos y proveedores, desde las 9:00 a.m. se abren las puertas al público, y ya de 10:15 a.m. arrancan las carreras. El evento se prolongaría hasta las 4:30 p.m.

Habrá transporte para la fanaticada, desde la Terminal de Albrook, que incluye el viaje de ida y vuelta, además del boleto de entrada.

Se competirá en Novatos 600cc y 1000cc/Moto3; pre-expertos 600cc; expertos 600cc; pre-expertos 1000cc; expertos 1000cc; y 300cc exp/ pre/ nov; en motos.

“En el tema de Motovelocidad, en promedio se inscriben unos 45 pilotos, en esta ocasión van 30. Tenemos dos damas (extranjera y nacional), hasta el momento”, indicó Alessandro Garrido, gerente de operaciones y seguridad deportiva de Autódromo Panamá.