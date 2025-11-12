Protestas de hinchas generan preocupación por la seguridad de Panamá en Guatemala

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) evalúa solicitar a la FIFA y a la Concacaf que el partido eliminatorio de este jueves ante Guatemala se dispute a puertas cerradas, luego de que la delegación panameña enfrentara incidentes en su llegada al hotel de concentración en Ciudad de Guatemala.

Según reportó el periodista Miguel Remón desde territorio chapín, el autobús que transportaba a los jugadores sufrió un retraso por bloqueos de calles protagonizados por fanáticos.

La Fepafut argumentaría que no existen las garantías mínimas de seguridad para la delegación nacional y que el desarrollo del encuentro podría verse afectado por la situación en los alrededores del estadio El Trébol.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre los incidentes.