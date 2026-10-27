Proyecto Nacional de Detección de Talento Deportivo 2026 progresa

El Proyecto Nacional de Detección del Talento Deportivo avanzó en su edición 2026, el pasado fin de semana, con su segunda fase con la atención del segundo grupo de 75 jóvenes-atletas-estudiantes participantes, que reciben una serie de charlas formativas y de evaluaciones físicas.

En ese sentido, la presidente del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, señaló que la iniciativa es “un gran esfuerzo en conjunto, y nos ha dado mucha satisfacción, estamos muy contentos”. Para la dirigente deportiva “hay mucho talento deportivo en el país” entre los jóvenes, además “hay muchas ganas de crecer, falta esa dirección y eso es lo que queremos, ofrecer esa dirección, generar las condiciones apropiadas para que la formar en que detectamos e identificamos a nuestros atletas sea la correcta y que ese talento no se pierda en el camino”.

Para Young, estos jóvenes que están en el proyecto no significan que sean los únicos que tienen talento, aunque determinó que los que están tienen habilidades por encima de una muestra hecha de más de 1,200 aspirantes y el compromiso es de cada uno y eso va a determinar su tienen una carrera deportiva”. La presidente confía que esta iniciativa se pueda replicar de manera recurrente y que se transforme en un proyecto de detención deportiva oficial.