Puerto Rico logra heroica remontada ante México Verde en el arranque de la Serie del Caribe

Un batazo oportuno de Rubén Castro en la novena entrada produjo dos carreras con las que Puerto Rico logró una dramática voltereta para vencer 5x4 a México Verde, este domingo en el partido inaugural de la Serie del Caribe en el estadio Panamericano de béisbol.

Bajo la denominación de México Verde, los Tomateros de Culiacán aprovecharon los lanzamientos sin consistencia del serpentinero abridor Collin Wiles para tomar una ilusoria ventaja.

Wiles permitió cinco imparables y las cuatro carreras mexicanas en las dos primeras entradas.

La novena verde habría facilitado el trámite en el tercer rollo, pero dejó la casa llena ante el pitcheo del relevista Brady Tedesco.

David Reyes abrió por México y tuvo una ruta tranquila de cuatro entradas y un tercio que terminó cuando Yohandy Morales conectó el primer jonrón de esta Serie del Caribe, llevándose por delante a Gabriel Cancel.

Christian Vázquez timbró la tercera carrera para avivar la esperanza boricua en el septimo rollo.

Rubén Castro apareció en el momento preciso. Cuando la afición local estaba por cantar el out 27, el bateador designado de Puerto Rico pegó un sencillo por jardín izquierdo y remolcó las carreras de Jeremy Arocho y Johneshwy Fargas, que habían entrado como corredores emergentes.

Gabriel Rodríguez fue el pitcher ganador y Anthony Gose cargó con la derrota.

En el segundo juego de la jornada inaugural, la campeona República Dominicana (Leones del Escogido) enfrentará a México Rojo (Charros de Jalisco).

México juega esta Serie del Caribe 2026 con dos equipos: México Verde (Tomateros de Culiacán) y México Rojo (Charros de Jalisco).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

México Verde 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0

Puerto Rico 0 0 0 2 0 0 1 0 2 5 9 0