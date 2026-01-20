Puertorriqueño Beltrán ingresará en el Salón de la Fama del béisbol

El puertorriqueño Carlos Beltrán, poderoso exbateador de los Mets y los Astros, fue elegido este martes como uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama del béisbol.

Beltrán, de 48 años, recibe este reconocimiento en su cuarto año de elegibilidad por una excelsa carrera de dos décadas en las Grandes Ligas.

El cañonero ambidiestro colgó el bate en 2017, cuando conquistó su único título de Serie Mundial con los Astros de Houston, después de ser nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas y tres veces ganador del premio Guante de Oro.

Autor de 435 jonrones y 312 robos, este jardinero central se convertirá en el sexto pelotero puertorriqueño en ser inmortalizado en la institución de Cooperstown (Nueva York).

Anteriormente lo fueron sus compatriotas Roberto Clemente (1973), Orlando Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

El Salón de la Fama anunció también al curazoleño Andruw Jones como miembro de la clase de 2026, en la que ya tenía sitio asegurado el estadounidense Jeff Kent tras una votación especial del Comité de la Era Contemporánea efectuada en diciembre.

Jones, cinco veces All-Star y ganador de diez Guantes de Oro, es el primer pelotero de Curazao en recibir este homenaje por una carrera en la que brilló en los Bravos de Atlanta, Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, entre otros equipos.

En la votación, Beltrán recibió un apoyo del 84,2 por ciento de miembros del panel de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) mientras el de Jones fue del 78,4 por ciento.

Los 27 aspirantes debían obtener el apoyo de al menos el 75 por ciento de las boletas para ser escogidos.

El grupo ingresará formalmente en el Salón de la Fama en una ceremonia que se llevará cabo el 26 de julio.