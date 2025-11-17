¿Qué necesita Panamá para clasificar al mundial?

Redacción | El próximo martes 18 de noviembre, de manera simultánea, a las 8:00 p.m., se definen los clasificados directos y al torneo internacional de repechaje al Mundial FIFA 2026, en el área de Concacaf.

Se trata de los partidos de la sexta y última fecha de la Fase final del clasificatorio de Concacaf a la cita mundialista de Norteamérica.

Tras unos penúltimos duelos disputados el pasado jueves, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas y Nicaragua ya no tienen ninguna oportunidad de clasificar a la máxima cita del fútbol, pero tendrán su última bala, la misma puede que sea un obstáculo o escalera para otros que sueñan con el boleto.

En ese escenario se encuentra Panamá, que no depende de sí para llegar a su segundo mundial de manera directa, tal como ocurrió con Rusia 2018. Cabe recordar que esta eliminatoria está dividida en tres grupos (A, B y C), con cuatro equipos en cada uno, y el primero de cada grupo clasifica directo al Mundial y los dos mejores segundos van al repechaje intercontinental, en marzo de 2026, en México, que entrega dos cupos.

En la llave A, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen cuenta con 9 puntos, igual que Surinam, aunque por debajo en diferencia de goles (+2 contra +5). Les siguen Guatemala con 5 unidades y El Salvador con 3.

En la mencionada última fecha, Surinam viajará a Guatemala, al Estadio El Trébol; y Panamá recibirá a El Salvador, en el Estadio Rommel Fernández.

Para clasificar de manera directa, Panamá necesita vencer por tres o más goles a El Salvador y esperar que Surinam no aumente su ventaja de gol diferencia frente a los chapines.

También le sirve si Surinam empata o pierde ante Guatemala, y Panamá empate o sume de a tres, sin importar el marcador. Si Panamá y Surinam empatan sus duelos, Surinam se asegurará el primer puesto del grupo, a menos que los panameños logren superar la diferencia de goles. Si no es así, los canaleros tienen altas probabilidades de ir al repechaje.

Pero, si Panamá pierde tendrá que hacer cálculos con los resultados de los demás conjuntos de los grupos B y C, para conformarse con la repesca, donde tendría garantizado ser cabeza de serie, que le daría la oportunidad a vencer en un solo partido, para clasificar al Mundial.