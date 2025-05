“Queremos que el estadio se siga usando”

El estadio Mariano Rivera, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se contempla como un escenario de eventos internacionales, propiciando su uso para las selecciones nacionales de béisbol. Así lo señaló el secretario general de Pandeportes, Francisco Sanjur, quien destacó que “estamos en conversaciones para traer a Panamá una Copa América”, por lo que no descarta que el estadio sea destinado a ese evento.

Éste es un proyecto de la WBSC para 2025. “El Mariano Rivera aún no se le activa su patronato, pero queremos que se use para las divisiones menores [de nuestro béisbol], a esas selecciones que se están preparando para los mundiales, que pasen a entrenar allí, pues tiene hay un centro de alto rendimiento”, recalcó Sanjur. El coliseo abrió oficialmente sus puertas al público el pasado 5 de abril, en la llamada “Noche del 42”, un tributo al pelotero panameño Mariano Rivera, “el inmaculado miembro del Salón de la Fama del béisbol de EE.UU.”, donde aparte de actos protocolares de inauguración de la obra, se disputó un partido de la Ronda Regular del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2025, entre las novenas de Panamá Oeste y Colón. Después de aquel evento, se realizaron tres partidos más del Béis Mayor durante ese mes de abril, y al sol de hoy, no se ha vuelto a jugar allí. “El estadio no está cerrado”, sentenció Sanjur. “Como no hay un patronato, no hay un personal designado.

En estos momentos estamos solicitando esos nombramientos, que no son tan fáciles, y estamos en conversaciones sobre el patronato. La empresa constructora nos apoya con el mantenimiento, junto a funcionarios de Pandeportes”.