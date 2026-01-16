"Quiero ganarme la confianza del equipo", dice Isack Hadjar, nuevo piloto de Red Bull

El francés Isack Hadjar, flamante nuevo piloto de Red Bull tras solo una temporada en la Fórmula 1, dijo en una entrevista con la AFP que quiere ganarse la confianza de la escudería, que lleva varios años sin un acompañante estable de Max Verstappen.

El parisino Hadjar, de 21 años, asumirá la presión de competir con Red Bull en una temporada marcada por la incertidumbre de los grandes cambios de reglamento en monoplazas y motores.

En la charla, celebrada en el marco de la presentación del nuevo auto Red Bull en Detroit (Estados Unidos), este gran aficionado de los cómics manga se identificó de buen grado como el "protagonista" de una historia, como Goku en el superventas Dragon Ball, que "no teme enfrentarse a los mejores".

PREGUNTA: ¿Se puede comparar su aventura automovilística con la de un manga shonen, en el que el héroe progresa en cada etapa?

RESPUESTA: "Sí, yo soy el héroe de mi propio shonen. Soy el personaje principal e intento alcanzar mis objetivos. Estoy justo al comienzo. Espero hacer una larga carrera y marcar todas las casillas. Habrá que mantener el hambre, la garra y mi cabeza. Hay que ser completísimo mentalmente y también técnicamente, porque tecnológicamente estamos a la vanguardia".

P: ¿Este inicio de temporada es un momento clave de su joven carrera?

R: "Habrá momentos en los que el auto rendirá en una ventana pequeña y habrá que estar ahí para aprovechar la oportunidad. Ese es siempre el objetivo: estar presente en los momentos clave".

P: ¿Siente más presión por competir con Red Bull?

R: "Es una temporada de la que no sabemos qué esperar. Realmente no hay expectativas. La sensación es bastante extraña. Tengo curiosidad por ver cómo llega el auto. Creo que las primeras vueltas van a ser muy interesantes. Todos mis sentidos, todos mis sensores van a estar en alerta. Es el mayor cambio de reglamentación desde hace 12 años. Todos tenemos muchas preguntas y también mucha presión. No sabemos qué están preparando los demás equipos. Solo podemos concentrarnos en nosotros mismos".

P: ¿Cómo ha podido trabajar hasta ahora?

R: "Ya a finales del año pasado hice bastante simulador, pude probar distintos modelos. Luego retomé el trabajo la semana pasada, además de prepararme físicamente. Me mantuve muy ocupado. No tuve muchas vacaciones porque sé que hay mucho trabajo".

P: Ha declarado que quiere "establecerse" en Red Bull. ¿Qué quiere decir?

R: "Significa quedarse mucho tiempo y trabajar con las mismas personas. Creo que hay más rendimiento por explotar si te mantienes con las mismas personas. Todos los campeones lo han hecho. Hay que ganarse la confianza del equipo, rendir y renovar (sonríe)".

P: ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención hasta ahora?

R: "El tamaño del equipo, la cantidad de empleados es impresionante. Es un privilegio trabajar para un equipo tan legendario".

P: ¿Ha podido desarrollar su relación con su compañero Max Verstappen?

R: "Lo he hecho un poco más, pero ya habíamos empezado el año pasado, estábamos en la misma 'familia' (Hadjar corría para el equipo de desarrollo Racing Bulls). Nos conocemos cada vez mejor. Tengo mucha suerte de poder aprender a su lado, de ver lo que hace el mejor del mundo".