Andrey Villarreal (AV) es parte de la Selección Nacional de Natación de Panamá que dirá presente en el Campeonato Mundial de Natación 2025 en Singapur, a celebrarse entre el 11 de julio y el 3 de agosto. Metro Libre (ML) conversó con el atleta sobre este próximo reto, además de ofrecer un pantallazo de su trayectoria deportiva.

ML: ¿Cómo definirías su 2025 a nivel deportivo? AV: “Ha sido excelente, participando en competencias internacionales y clasificando a competencias de alto nivel, incluyendo que he logrado mejorar mis marcas personales en las pruebas de 50 y 100 metros libre y mariposa”.

ML: ¿Qué planes deportivos tienes? AV: “Prepararme de la mejor manera para el Mundial de Natación de 50 metros en Singapur, en julio, y para los Juegos Panamericanos Junior Asunción en agosto. A mediano plazo, buscaré participar en todas las competencias del ciclo olímpico y más mundiales de natación. A largo plazo, es alcanzar mi meta que son los Olímpicos 2028”.

ML: ¿Por qué natación? AV: “Me gusta, porque, aunque es un deporte individual, se siente el compañerismo, también porque cuando estoy entrenando es mi lugar donde despejo mi mente y disfruto lo que hago y cada momento del proceso en donde hay altas y bajas, pero sabiendo que son parte del desarrollo”.

ML: ¿Cómo te gustaría que te recordaran en tu faceta de atleta? AV: “Como alguien que logró grandes cosas estando aquí en Panamá, ya que muchos chicos buscan salir del país para ser mejores en la natación, además por temas de estudios, pero yo creo y quiero demostrar que estando aquí se pueden conseguir esos logros”.

ML: ¿Cómo describes tu estilo de competencia? AV: “Explosivo, ya que mi especialidad son las pruebas de 50 y 100 metros, es decir, pruebas de fuerza y velocidad”.

ML: ¿En qué crees te diferencias de otros nadadores? AV: “Mi recorrido en la prueba, porque nunca he sido de tener buena partida o vuelta, sin embargo, mi recorrido durante la prueba si es bueno y como no soy bueno en partidas y vueltas es una de las cosas que más trabajo en mi entrenamiento”.

ML: ¿Te ves en un futuro como entrenador o dirigente deportivo? AV: “Quizás sí, ya que siempre me alegro por los logros de los demás y en parte, continuaría haciendo lo que me gusta, solo que desde otra perspectiva; me vería más como entrenador”.