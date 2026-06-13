Raducanu buscará el título en casa ante Vekic en Queen's

La británica Emma Raducanu se clasificó este sábado en Londres para la final del torneo sobre césped de Queen's, donde el domingo se mide a la croata Donna Vekic por el trofeo.

Raducanu, 42ª del mundo, aspira a un segundo título en el circuito WTA, después de su sorprendente éxito en el Abierto de Estados Unidos de 2021, ante la perplejidad general.

En su semifinal de este sábado derrotó a la estadounidense Iva Jovic (19ª) por un doble 6-2.

Será la segunda final de este 2026 para la irregular tenista británica, que perdió en febrero la final de Cluj (Rumanía) ante la local Sorana Cirstea.

Raducanu, de 23 años, está regresando en Queen's a la primera línea, en su intento de volver a atraer los focos como hizo en los inicios de su carrera, cuando con 18 años se llevó el US Open tras acceder al cuadro principal desde las rondas previas de clasificación, un hito sin precedentes.

El domingo, esta exnúmero 10 mundial tendrá enfrente a Donna Vekic (76ª), que ganó sin complicaciones (6-1, 6-3) a la británica Katie Boulter (73ª), que el viernes había eliminado a la número dos mundial, la kazaja Elena Rybakina.

Vekic, plata olímpica en París 2024, tiene cuatro títulos en su palmarés pero todos ellos de categoría WTA 250, por lo que si gana Queen's (WTA 500) habrá obtenido su mayor logro en el circuito.

-- Torneo WTA de Queen's

- Individuales femeninos - Cuartos de final:

Emma Raducanu (GBR) derrotó a Kamilla Rakhimova (UZB) 6-3, 7-5

- Individuales femeninos - Semifinales:

Donna Vekic (CRO) derrotó a Katie Boulter (GBR) 6-1, 6-3

Emma Raducanu (GBR) a Iva Jovic (USA/N.6) 6-2, 6-2