Rams sobreviven a Panthers en el inicio de los playoffs de la NFL

Con Matthew Stafford lanzando para 304 yardas y tres touchdowns, Los Angeles Rams se impusieron 34-31 sobre los Carolina Panthers este sábado en el inicio de los playoffs de la NFL, en una sufrida pugna que se convirtió en un verdadero clásico de postemporada.

A pesar de una lesión en la mano que parecía afectar gravemente su lanzamiento, el mariscal de campo de 37 años lanzó un touchdown salvador en el último minuto para evitar el bochorno de los Rams y avanzar a la ronda divisional de la Conferencia Nacional (NFC).

Lo hizo al proveer un pase preciso de 19 yardas para el ala cerrada Colby Parkinson, quien con 38 segundos en el reloj aseguró el ovoide y giró con el tiempo y espacio justos, pegado a la línea lateral, para sellar la victoria en el Bank of America Stadium, en Charlotte.

"Fue un esfuerzo total del equipo. Obviamente cometimos algunos errores en el camino", dijo Stafford al canal FOX. "Hay muchas cosas que debemos mejorar, pero encontramos una forma de ganar el partido".

Amplios favoritos, al menos sobre el papel, para la contienda en Carolina del Norte, los Rams pusieron fin al regreso de los Panthers a la postemporada tras ocho años de ausencia.

Además, dieron pie a un verdadero clásico que catapultó el futuro de Bryce Young, de 24 años, como mariscal de campo de los Panthers en la liga de football americano más poderosa del planeta.

Young, seleccionado por Carolina con la primera elección del draft de 2023, lanzó para 264 yardas, un touchdown y una intercepción en su debut en playoffs, al que su equipo llegó con un récord de 8-9.

Los locales se repusieron luego de estar abajo por 14 puntos temprano en el segundo cuarto y tomaron la ventaja con 2:39 minutos por jugar, pero finalmente no pudieron alcanzar un gol de campo que les permitiera extender el juego.

El cuarto de los receptores fue dominado por Puka Nacua con 111 yardas y un touchdown para los Rams, mientras que Jalen Coker sumó 134 yardas y una anotación por los Panthers.

Superada la ronda de comodín, los Rams enfrentarán a los Seattle Seahawks en la ronda divisional la próxima semana.

Los angelinos están entre los favoritos para el Super Bowl de este año, que se disputará en California, en la casa de sus rivales de la NFC, los San Francisco 49ers.

Los 49ers se enfrentarán a los campeones defensores, Philadelphia Eagles, en otro partido de comodín el domingo.

Más tarde, este sábado, los Chicago Bears reciben a los Green Bay Packers en el último capítulo de la encendida rivalidad entre los gigantes de la NFC Norte.

Otros puntos destacados de la ronda de comodines incluyen a Josh Allen y los Buffalo Bills contra los renacidos Jacksonville Jaguars.