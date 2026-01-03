Rast dedica triunfo en el gigante de Kranjska Gora a las víctimas de Crans Montana

La suiza Camille Rast ganó el sábado el gigante de Kranjska Gora (Eslovenia), firmando así su primer triunfo en esta disciplina en la Copa del Mundo de esquí alpino, que dedicó a las víctimas del incendio de Crans Montana.

Después de haber dominado ya la primera manga, la campeona mundial de eslalon resistió el ataque de su rival austríaca Julia Scheib en la segunda para terminar imponiéndose con 20 centésimas de segundo de ventaja, mientras que la estadounidense Paula Moltzan completó el podio, a 47 centésimas de segundo.

Después de cruzar la meta, Rast mostró a cámara el brazalete negro que lucía en el brazo izquierdo, en recuerdo a las víctimas del incendio del bar de Crans Montana en la noche de Año Nuevo, donde hubo 40 fallecidos y 119 heridos.

"Antes de nada, quiero decir que hubo un accidente trágico en mi país, en Suiza, y mi pensamiento está con las familias que están de luto. Hoy he corrido en su honor", afirmó Rast, que creció cerca de Crans Montana.

A cinco semanas de los Juegos Olímpicos de Milán-cortina, la esquiadora de 26 años consigue su primera victoria de la temporada.