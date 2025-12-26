Realizan pruebas del sistema de iluminación en el Centro de Alto Rendimiento

Las primeras pruebas técnicas del sistema de iluminación en las canchas de fútbol y la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Juan Díaz, se realizaron con éxito, informó Pandeportes, mediante un comunicado el Instituto Panameño de Deportes.

El sistema de iluminación está compuesto por 52 lámparas, distribuidas en nueve postes de acero galvanizado, con alturas de 27 y 24 metros, estratégicamente instaladas para garantizar una cobertura eficiente y uniforme en las áreas deportivas.

“Durante las pruebas, se obtuvo un promedio de iluminación de 300 lux, cumpliendo con los estándares técnicos necesarios para el óptimo funcionamiento tanto de la cancha de fútbol con especificaciones FIFA como de la pista de atletismo, permitiendo entrenamientos y competencias en horarios nocturnos”, se detalló en la nota.

Las instalaciones serán sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, evento que se desarrollará en abril del próximo año y que reunirá a 1,500 jóvenes atletas de 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).