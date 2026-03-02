Recuerdos del exbasquetbolista Scottie Pippen se exhiben antes de subasta en Nueva York

Una colección de recuerdos del exbasquetbolista Scottie Pippen en los Chicago Bulls o el Dream Team estadounidense de los Juegos Olímpicos de 1992 se exhibe desde este lunes en Sotheby's, en Nueva York, antes de ser subastada.

"Scottie ha reunido a lo largo de su vida una colección increíble, porque tuvo la lucidez de conservar todo lo que fue importante en su carrera", dijo a la AFP un responsable de la casa de subastas, Brahm Wachter, desde una media cancha de baloncesto instalada en pleno centro de la exposición.

"Ahora tengo la sensación de que es el momento adecuado para compartir estas piezas y dejar que otras personas lleven sus historias", afirmó por su parte Pippen en un comunicado.

El exbasquetbolista estadounidense, ahora con 60 años, es considerado uno de los mejores aleros de la historia de la NBA.

Junto a Michael Jordan en los Chicago Bulls ganó seis títulos de la NBA entre 1991 y 1998, así como dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos en Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

Entre la cincuentena de piezas presentadas gratuitamente al público y subastadas hasta el 10 de marzo, hay trofeos, camisetas, zapatillas y balones, por supuesto.

Pero también... cajas de cereales con la imagen de los Bulls firmadas de puño y letra por Scottie Pippen. Cada una de estas tres cajas está tasada entre 300 y 500 dólares.

"El público que puede pujar en esta venta es, por tanto, mucho más amplio de lo habitual", explica Wachter.

En cambio, habrá que desembolsar entre 300 mil y 500 mil dólares, según las estimaciones, por la camiseta que llevó el exjugador durante el Flu Game de las Finales de la NBA de 1997.

Ese partido, que el legendario Michael Jordan jugó a pesar de presentar síntomas gripales, marcó la historia del básquetbol.

Pieza estrella de la colección, unas zapatillas usadas por el propio Jordan durante Barcelona 1992 están tasadas entre 1,5 y 2,5 millones de dólares.

En total, esta venta podría recaudar más de 6 millones de dólares.