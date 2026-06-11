"Regresé a la F1 porque tengo cosas pendientes", dice Sergio Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez aseguró este jueves, en la víspera de los ensayos libres del Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1, que regresó a la competición a los mandos de un Cadillac en 2026 porque sentía que tenía "cosas pendientes" que demostrar.

Checo Pérez, de 36 años, es uno de los pilotos experimentados de la competición reina del automovilismo, donde debutó con un Sauber en 2011.

Compitió en la F1 hasta 2024, cuando acabó su etapa en Red Bull, y en 2025 estuvo ausente del "paddock", donde reapareció a principios de la actual temporada con Cadillac, una escudería que se estrenó este año y que todavía no pudo sumar ningún punto en los Grandes Premios disputados hasta el momento.

"Regresé porque tengo cosas pendientes por hacer. Pero también quiero hacer muchas otras, quiero cerrar bien mi carrera en la F1 y dedicarme también a otras cosas fuera del deporte", explicó el piloto de Guadalajara en su encuentro con la prensa en Montmeló.

"Quiero poder irme más adelante en mis propios términos, mostrándome a mí mismo que puedo irme como uno de los mejores pilotos de la parrilla, esa es mi principal motivación. Cuando estuve en Red Bull no pude mostrar todo mi potencial y siento que eso es algo que quiero mostrarme a mí mismo", destacó.

Sergio Pérez, que tiene cuatro hijos, insistió en que la familia se ha convertido en su prioridad.

"Ese año que estuve fuera de la F1 me di cuenta de que hay muchísima vida fuera de ella y que quiero disfrutarla. Tengo cuatro hijos y quiero estar mucho más tiempo con ellos. Cuando eres piloto de Fórmula 1 dejas muchas cosas atrás que valen mucho la pena, pero luego llega un momento donde ya no estás dispuesto a dejar tantas cosas atrás", señaló.

"Es importante saber en qué punto hay que saber parar. Esta es nuestra pasión, lo amamos muchísimo, pero te puedes quedar aquí toda la vida sin problema. Yo soy consciente de que no estoy solo, que tengo una familia detrás", aseveró.