Reintegración de los rusos, una decisión "terrible" para la ucraniana Kostyuk

La tenista ucraniana Marta Kostyuk, N.13 del mundo y clasificada para las semifinales de Wimbledon, criticó este miércoles la "terrible" decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar algunas restricciones impuestas a los deportistas rusos.

El COI anunció el martes que autorizará a los rusos a participar en las pruebas por equipos clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras se mantiene la prohibición del himno y la bandera rusas.

"Es terrible. Creo que está muy, muy lejos del juego limpio para todos los países involucrados aquí, no solo para Ucrania", dijo Kostyuk en conferencia de prensa tras su clasificación a semifinales de Wimbledon.

"No estoy para nada de acuerdo con esta decisión, al cien por ciento. Pero tengo la impresión que mucha gente se manifestó sobre este tema. Obviamente ellos tampoco están de acuerdo. No creo que vaya a cambiar nada", añadió la jugadora.

"Solo quiero salir ahí y, con suerte, vencer a cada ruso con el que juegue en los Juegos Olímpicos, y nada más".

Kostyuk alcanzó este miércoles su segunda semifinal consecutiva de Grand Slam con una victoria sobre Jasmine Paolini en Wimbledon.

"Estoy segura de que vamos a hacer algo al respecto", afirmó Kostyuk al ser preguntada sobre si las jugadoras ucranianas plantearían sus preocupaciones a la Federación Internacional de Tenis.

Kostyuk contó tras su victoria en primera ronda en el reciente Abierto de Francia que la casa de su familia se libró por muy poco de ser alcanzada por un misil ruso.

"El lunes destruyeron unas cuatro calles de edificios residenciales. Fue a unos cinco kilómetros de la casa de mis padres. Otra noche difícil, con muchas muertes, inocentes, niños. No es fácil. Intento mantenerme informada de todo lo que está pasando", relató este miércoles la ucraniana.