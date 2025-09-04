Relanzar a Italia, el reto de Donnarumma antes de su mudanza a Manchester

Cerrada su exitosa página con el París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma inicia una nueva vida en el Manchester City, pero antes se pondrá los guantes de la selección italiana para orientarla hacia el Mundial 2026, el viernes contra Estonia en el debut en el banquillo de Gennaro Gattuso.

¿Es supersticioso "Gigio"? Cuando tuvo que firmar su contrato con el City, pidió hacerlo en el centro de entrenamiento de Coverciano, como hace cuatro años cuando se unió al PSG, ya antes de un partido de la Nazionale en Bérgamo.

- Firma en Coverciano -

"Esto me trajo un poco de suerte", recordó, entre risas, el miércoles durante una conferencia de prensa donde no dejó entrever la más mínima amargura hacia el París SG.

"Durante cuatro años en París me sentí súper bien, como en casa, nunca olvidaré esos cuatro años".

Incluso tras haber sido apartado del grupo, desplazado por el recién fichado Lucas Chevalier, unas semanas después de haber contribuido al triunfo en la Liga de Campeones.

"Siempre tuve una excelente relación con el míster (Luis Enrique), agradecí que fuera directo conmigo, de inmediato desde el primer día de la concentración de preparación. ¿Estoy decepcionado? No lo sé, cada uno toma sus decisiones, es también el derecho de un entrenador", recordó el portero con 74 internacionalidades.

El campeón de Europa con Italia en 2021, cuyo contrato con el PSG expiraba en junio de 2026, no recibió otra explicación, pero excluyó que su salida de balón con el pie y salidas aéreas a veces inciertas pudieran explicar su salida.

"No sé cuál es la razón, ni siquiera quiero saberla. Siempre intento hacer lo que me pide mi entrenador, ayudar a mi equipo. Claramente, siempre se puede mejorar, pero desde mis inicios en la Serie A hace dieciséis años hasta hoy, he logrado grandes cosas, ha habido errores, siempre los habrá, pero he logrado grandes cosas", razonó.

- "Un sentimiento indescriptible" -

"Feliz" de su trayectoria en la capital francesa, "orgulloso de las muestras de afecto" recibidas de sus antiguos compañeros de equipo, dirigentes y aficionados parisinos, Donnarumma, de 26 años, pasó la página del PSG aún más fácilmente al sentir rápidamente que el Manchester City contaba con él.

"Si un club como el City te quiere, eso significa que estás trabajando bien, ser deseado por uno de los mejores entrenadores del mundo, como (Pep) Guardiola, es un sentimiento indescriptible", dijo.

A la espera de descubrir su nuevo club, que desembolsó 30 millones de euros (34,9 millones de dólares), y la Premier League, Donnarumma tiene una misión: "llevar a Italia al lugar que merece, por los italianos que han sufrido mucho".

Ausente de las dos últimas Copas del Mundo, Italia, tercera en el grupo I a nueve puntos del líder Noruega, antes de enfrentarse a Estonia el viernes y a Israel tres días después, comprometió desde el principio sus posibilidades de clasificación directa para el Mundial 2026 con una derrota en Oslo (3-0) que fue fatal para Luciano Spalletti.

El exentrenador del Nápoles fue reemplazado por Gattuso, cuyos repetidos fracasos como entrenador alimentan cierto escepticismo.

"Conozco al hombre, sé lo que puede aportar", minimizó Donnarumma, quien trabajó con el campeón del mundo 2006 cuando entrenó al Milán (2017-19).

"Ha comenzado fuerte, lo da todo y nosotros daremos todo para llevar a Italia a la cima, pero hay que avanzar paso a paso, ser humildes y formar grupo", esperó "Gigio".