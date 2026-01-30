Repesca mundialista a la vista

La Copa del Mundo FIFA 2026, que tendrá por primera vez 48 selecciones nacionales, divididas en 12 grupos de 4 cada uno, lo que ha implicado cambiar el sistema de otorgamiento de plazas. Fueron 39 escuadras que lograron su pase directo, por medio de partidos eliminatorios. A este total, se le suman los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), que tienen seguro sus espacios. Los otros seis cupos se conocerán por la vía de la “repesca”.

La FIFA implementa dos torneos de ‘playoff’ o repechaje que involucrará a 18 selecciones para decidir las seis últimas plazas y así completar el cuadro de 48 equipos, que disputarán la fase de grupos del Mundial. Serán seis selecciones las participantes del repechaje intercontinental y 12 de la repesca europea.

Cada una de estas series se jugará como un mini certamen de eliminación directa, a partido único.

El repechaje intercontinental, arranca con semifinales, el 26 marzo, donde Bolivia se medirá a Surinam; y Jamaica a Nueva Caledonia. La selección de República Democrática del Congo enfrentará al ganador de la llave entre Nueva Caledonia y Jamaica.

El que salga de allí irá al Grupo K del Mundial, con Portugal, Uzbekistán y Colombia. Por su parte, Irak enfrentará al ganador de la llave entre Bolivia y Surinam, en finales que se disputarán el 31 de marzo. El vencedor irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

En el repechaje europeo (UEFA), dividido en cuatro rutas, se disputarán ocho partidos de semifinales, programados para el 26 de marzo, mientras que las finales (4) se jugarán el 31 del mismo mes. Los vencedores de estas finales avanzan al Mundial.

En la ruta A competirán Italia vs Irlanda del Norte; Gales vs Bosnia & Hezergovina; en la llave B: Ucrania vs Suecia; Polonia vs Albania; en la C: Turquía vs Rumania, Eslovaquia vs Kosovo; y en la D: Dinamarca vs Macedonia del Norte, República Checa vs Irlanda. El ganador del repechaje A completará el Grupo B, con Canadá, Qatar y Suiza.

El vencedor del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. El equipo triunfante de la ruta C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia. Y el ganador de la repesca D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur. El Mundial FIFA 2026 comenzará el 11 de junio, con su partido inaugural en el Estadio Azteca, en México, y el nuevo campeón se conocerá el 19 de julio, en EE.UU.