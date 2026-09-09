Repóker de etapas para Brennan en la Vuelta a España

El británico Matthew Brennan ganó este miércoles al esprint la 17ª etapa de la Vuelta a España, su quinto triunfo en esta carrera, que sigue comandada por el español Enric Mas, en vísperas de una crucial contrarreloj individual.

Brennan, ganador también la víspera en Palos de la Frontera, se impuso en el esprint masivo en la meta de Sevilla, tras una etapa llana de transición, al belga Jordi Meeus y al danés Magnus Nielsen.

El joven velocista británico (21 años) del equipo Visma, debutante en una gran vuelta, se anotó su quinta victoria en la ronda española.

"Cinco victorias de etapa es una locura", dijo Brennan tras llegar a la meta.

En el siglo XXI, sólo dos corredores habían logrado cinco victorias en una misma Vuelta a España: el alemán John Degenkolb en 2012 y el italiano Alessandro Petacchi en 2003.

La general sigue encabezada por el español Enric Mas (Movistar) con 2 minutos 6 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 2 minutos 10 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora), ganador de cuatro Vueltas a España.

"Tenemos una buena oportunidad para intentar ganar La Vuelta", dijo tras la etapa Enric Mas, que no esconde la importancia de la contrarreloj del jueves.

"Puede ser que la afronte así (como la contrarreloj más importante de su vida), al final ya sabéis lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric", añadió.

- Fuga larga -

Los 185 km completamente llanos entre Dos Hermanas y Sevilla este miércoles favorecieron una masiva llegada, en un día en que dos corredores fueron por delante prácticamente durante toda la etapa.

El francés Enzo Paleni (Groupama) y el español Sinuhé Fernández (Burgos-BH) se despegaron del pelotón cuando apenas se llevaban diez kilómetros de carrera.

Los dos se entendieron a la perfección para ganar más de cuatro minutos de ventaja sobre el gran grupo, donde los hombres del Visma y del Cofidis mantenían la vigilancia.

Paleni dejó atrás a su compañero de fuga a falta de 15 km para la meta, mientras por detrás Cofidis y Visma empezaron a meter velocidad al pelotón que fue reduciendo la ventaja del último escapado.

El francés fue neutralizado a menos de tres kilómetros para la meta al tiempo que los equipos de los velocistas iniciaron sus movimientos para colocar bien a sus hombres.

El Uno X de Meeus aceleró en cabeza, pero apareció Wout Van Aert para evitar la sorpresa y mantener la opciones del Visma.

En las largas avenidas sevillanas favorables para una llegada masiva, Brennan superó en la meta a Meeus, levantando la mano abierta para recordar que es su quinta victoria en La Vuelta, la séptima del equipo Visma.

El jueves se disputará la 18ª etapa de la Vuelta, una contrarreloj individual de 32,1 km entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, que puede voltear las posiciones en la general.

"Una crono al final de una gran vuelta es diferente de una crono al principio, hay mucha fatiga y es mucho de tener un buen día o no, así que espero que tanto yo como Enric (Mas) podamos tener buenas sensaciones mañana", dijo Iván Romeo, ciclista del Movistar.