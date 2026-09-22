República Checa, primera clasificada para semifinales de la BJK Cup

La República Checa consiguió el martes el primer billete para las semifinales de la Billie Jean King Cup al derrotar a Gran Bretaña por 2-0, en Shenzhen (China), donde se disputa hasta el domingo la fase final a ocho equipos de la antigua Copa Federación.

La número 26 del mundo, Marie Bouzkova, sumó el primer punto checo al imponerse con dificultades a Sonay Kartal (127ª) por 7-6 (7/2), 4-6 y 6-4.

Luego, la campeona de Wimbledon Linda Noskova (N.6) selló la clasificación de su país al vencer a Katie Boulter (N.54) por 6-2 y 7-6 (7/3).

Favorita en esta fase final, con cuatro jugadoras entre las 30 primeras del ranking individual y la número 1 en dobles, Katerina Siniakova, la República Checa se enfrentará el viernes en semifinales a España o Kazajistán, que no podrá contar con la nueva N.1 el mundo, Elena Rybakina.

Con once títulos en la Billie Jean King Cup (cinco de ellos como Checoslovaquia), la República Checa es la segunda nación más laureada de la competición, solo por detrás de Estados Unidos (18 títulos).

Por la otra parte del cuadro, se enfrentarán el sábado Ucrania y Bélgica y el equipo vencedor jugará las semifinales contra el ganador del Italia-China.