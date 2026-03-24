Revelan recorrido de la antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Los Juegos Suramericanos de la Juventud, organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), son un evento deportivo multidisciplinario con atletas de 14 a 17 años de la región. Para la edición 2026, se espera la participación de más de 2,000 atletas de 15 países (Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela), que competirán en 24 deportes: Atletismo, Ajedrez, Béisbol, Boxeo, Bádminton, Básquetbol, Ciclismo, Esgrima, Flag Football, Fútbol, Futsal, Gimnasia, Golf, Judo, Karate, Levantamiento de Pesas, Lucha, Natación, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco y Triatlón. En el recién entregado Centro de Alto Rendimiento Luis ‘Matador’ Tejada, de Pandeportes, en Juan Díaz, se disputarán la mayoría de las disciplinas, además de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, y la única sede fuera de Ciudad de Panamá, en Playa Venao, Pedasí, donde se realizan las pruebas de surf.