Rybakina va por un nuevo WTA Finals para coronar un 2026 espectacular

¿La cereza del pastel? Elena Rybakina aspira a conquistar en Indian Wells su segundo WTA Finals consecutivo y poner el broche de oro a un año extraordinario.

El 2026 de la kazaja comenzó con el título en el Abierto de Australia y alcanzó su punto culminante con su triunfo en el US Open, que la catapultó al número uno del mundo.

Desde que alcanzó la cima en septiembre, Rybakina quiere demostrarle una vez más a su archirrival, Aryna Sabalenka, que es la indiscutible reina del tenis femenino, luego de derrotar a la bielorrusa en las finales de los dos torneos de Grand Slam.

A sus 27 años, la jugadora nacida en Moscú vive la mejor temporada de su carrera y llegará el domingo al WTA Finals como defensora del título, un año después de imponerse precisamente a Sabalenka en la final en Riad.

El torneo, que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada, debía celebrarse nuevamente en la capital saudí, como ocurre desde 2024.

Sin embargo, fue trasladado a Indian Wells, a unas tres horas por carretera de Los Ángeles, debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que provocó la cancelación de varios acontecimientos deportivos en Oriente Medio.

Las ocho mejores jugadoras del año llegan a un escenario que conocen bien, pues el circuito femenino visita Indian Wells cada marzo para disputar el WTA 1000.

"Estoy muy contenta de volver a Indian Wells, tengo muchos recuerdos bonitos de aquí", aseguró Aryna Sabalenka, actual número dos del mundo, que conquistó el torneo californiano a comienzos de año tras vencer a Rybakina.

"Tengo la sensación de que es un torneo completamente diferente, con un ambiente y una organización distintos", matizó Sabalenka.

- Un aire de revancha -

"Es extraño estar aquí, sentarse a comer en la mesa reservada para las jugadoras y tener tanto espacio (...). Es agradable poder pasear por las instalaciones y disfrutarlas de verdad, algo que normalmente no podemos hacer", comentó Coco Gauff, número cuatro del mundo y campeona del Masters en 2024.

La estadounidense comparte grupo con Rybakina, su compatriota Jessica Pegula (quinta del mundo) y la checa Linda Noskova (octava).

Por su parte, Sabalenka quedó emparejada con la número tres del mundo, la rusa Mirra Andreeva, la ucraniana Elina Svitolina (sexta) y la checa Karolina Muchova (séptima).

Pase lo que pase, la bielorrusa, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, no podrá recuperar el primer puesto del escalafón, ya que Rybakina tiene asegurado terminar el año en la cima del ranking WTA.

Sin embargo, buscará conquistar su primer WTA Finals, un título que se le ha resistido hasta ahora, pese a haber alcanzado las finales de 2022 y 2025. Para conseguirlo, intentará "dejar de dudar tanto y confiar en su instinto".

En el horizonte aparece una posible revancha contra Rybakina, siempre que la kazaja llegue en plena forma: la número uno mundial se retiró a finales de octubre del torneo WTA 500 de Tokio debido a una lesión en el cuello.

A partir del domingo, cada tenista se enfrentará a las otras tres integrantes de su grupo. Cada victoria otorgará tres puntos y las dos primeras de cada zona avanzarán a las semifinales, previstas para el 14 de noviembre.

La final se disputará el 15.