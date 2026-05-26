Deportes

Sabalenka derrota a Bouzas en su estreno en Roland Garros

Sabalenka derrota a Bouzas en su estreno en Roland Garros
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka golpea una bola de revés durante el partido contra la española Jessica Bouzas en el torneo de Roland Garros, el 26 de mayo de 2026 en París Anne-Christine Poujoulat
AFP
26 de mayo de 2026

La número 1 mundial Aryna Sabalenka, que aspira a conquistar su primer Roland Garros, debutó con triunfo este martes ante la española Jessica Bouzas (50ª), por 6-4 y 6-2 en 1h15.

Finalista el año pasado, cuando fue derrotada por Coco Gauff, la bielorrusa de 28 años protagonizó un debut con altibajos, llegando a ir 4-0 arriba en el primer set antes de permitir que su rival se acercara hasta 5-4.

Luego impuso su potencia, pero con 5-0 volvió a ceder dos juegos.

El partido concluyó con una doble falta de la española de 23 años.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR