Sabalenka protesta por el olor a marihuana en el US Open: "Es muy fuerte"

La número uno del tenis femenino, Aryna Sabalenka, protestó este viernes en pleno partido del US Open por el olor a marihuana en la pista, un reclamo recurrente en los últimos años en el Grand Slam de Nueva York.

"Alguien está fumando marihuana. ¿Te molesta (hacer algo)? Porque es muy fuerte", demandó la bielorrusa a la jueza de silla acercándose a la red.

La protesta ocurrió cuando Sabalenka servía en el tercer juego de su victoria frente a la uzbeka Kamilla Rakhimova en la tercera ronda.

En la conferencia de prensa posterior relató el breve intercambio que tuvo anteriormente con espectadores de la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows.

"Les dije algo como: 'Chicos, pueden hacer lo que quieran, fumar lo que quieran, relajarse todo lo que puedan pero, por favor, no lo hagan cerca de las pistas de tenis", explicó.

"Es un poco complicado lidiar con ese olor cuando intentas dar lo mejor de ti misma en una competición", dijo con una sonrisa.

"Era un poco demasiado. Sentí que tenía que decírselo a la jueza por si, tal vez, podían ver a la persona fumando para que lo hiciera en otro lugar", explicó.

Aún así, la bicampeona del torneo dijo no estar completamente segura de si el olor provenía de un espectador o del exterior de la cancha.

"Hacía un poco de viento. No sé si venía del público o de fuera, porque el viento lo lleva hacia el estadio. Solo espero que se fijen un poco más en esas cosas", pidió.

En los últimos años, numerosos tenistas se han pronunciado sobre el olor a marihuana, cuyo consumo es legal en Nueva York desde 2021, que flota ocasionalmente en Flushing Meadows, especialmente en la cancha 17, que bordea un parque.

El alemán Alexander Zverev, primer sembrado masculino, llegó a decir en 2023 que jugar en la cancha 17 era como "estar en el salón de Snoop Dogg", el popular rapero conocido también por su afición al cannabis.