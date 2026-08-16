Sabalenka se defiende y Fonseca debuta con triunfo en Cincinnati

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, superó el calor y seis match points para avanzar este domingo a la tercera ronda del WTA 1000 de Cincinnati, donde la joya brasileña João Fonseca también pasó de fase igualando un hito de Guga Kuerten.

La bielorrusa se unió en la siguiente fase a otras poderosas del circuito femenino al noquear con sufrimiento a la australiana Talia Gibson por 6-2 y 7-6 (7/2), una rival que salvó cinco puntos de partido en el duodécimo juego del segundo set.

La dueña del más alto escalón del tenis, una posición que ocupa desde octubre de 2024, se sobrepuso a fuertes calores y vientos en la pista dura del estado de Ohio.

"Estoy súper cansada. Hacía mucho calor. Espero que se mantengan bien hidratados. El clima está realmente loco", dijo la vencedora al término de un partido que la emparejó en la próxima instancia ante la china Xinyu Wang.

"Me alegra haber cerrado el partido en dos sets. De lo contrario, honestamente, no tengo idea de cómo habría manejado otro set. Ya sabes, me estoy haciendo mayor", agregó.

La clasificación mantiene encendida la pelea por el primer puesto de la WTA en medio de la preparación de Sabalenka para intentar conquistar su primer título de Grand Slam de 2026, el US Open, que arranca a finales de mes.

- Sin sorpresas -

La bielorrusa, de 28 años, asegurará mantenerse en la cima si llega a la final en Cincinnati, un certamen que conquistó en 2024. Pero perderá su posición privilegiada si cae en cuartos de final y Elena Rybakina gana el título.

La kazaja no cede en su presión frente a Sabalenka, que no carga un trofeo desde marzo, en Miami, y en sus dos últimas salidas, en Wimbledon y Toronto, no pasó de octavos.

Este domingo despachó a la estadounidense Taylor Townsend por 6-3 y 6-4 y pugnará por el pase a la ronda de las 16 mejores con la polaca Magdalena Frech, a quien venció en sus tres encuentros previos.

"Será otra dura adversaria, pero creo que lo importante es enfocarme en mí, recuperarme lo mejor posible y llegar con mucha energía y un buen servicio", afirmó la número dos mundial.

La verdugo de Rybakina en la final del WTA 1000 de Toronto, la polaca Iga Swiatek (N.7), también pisó la tercera ronda al aplastar a la colombiana Emiliana Arango por 6-3 y 6-0.

Swiatek sufrió un quiebre temprano pero se recuperó rápidamente para imponerse en 71 minutos ante la jugadora que había eliminado a Venus Williams en la primera ronda.

La campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva, hizo lo propio ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova, a la que liquidó por 6-1 y 6-0.

- Fonseca hace lo suyo -

En el cuadro masculino, el segundo cabeza de serie, Felix Auger-Aliassime, inició su preparación para el US Open con una victoria por 6-3 y 7-5 sobre el finalista de Cincinnati 2022, el griego Stéfanos Tsitsipas.

Auger-Aliassime jugó por primera vez desde que perdió, hace casi seis semanas, el duelo de cuartos de Wimbledon ante el serbio Novak Djokovic.

El canadiense se retiró a última hora del reciente Masters de Montreal debido a un dolor de espalda, pero pareció totalmente recuperado al someter a Tsitsipas (49°) en 88 minutos.

"Para alguien que no ha jugado desde Wimbledon, volver ha sido duro en términos de salud. Pero estoy feliz de regresar con una victoria como esta", afirmó.

Auger-Aliassime se citará con el argentino Juan Manuel Cerúndolo (51°), uno de los latinoamericanos todavía vivo junto a la promesa carioca João Fonseca, de 19 años.

Fonseca (26°) derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-4 y 7-6 (7/2) y se sumó a Gustavo Kuerten como los únicos brasileños en registrar diez victorias en un torneo de esta categoría en una misma temporada.

"Sentí un poco de nerviosismo pero la primera ronda (ndlr: el debut) siempre es difícil", dijo el carioca. Respaldado por la torcida, pugnará el boleto con el australiano Christopher O'Connell (129º).

También tuvieron triunfos trabajados el ruso Daniil Médvedev, cuarto cabeza de serie, frente al argentino Marco Trungelliti (6-4, 7-5) y el estadounidense Taylor Fritz, sexto favorito, contra su compatriota Alex Michelsen (6-3, 6-4).