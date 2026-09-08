Sabalenka sobrevive en el US Open; Alcaraz desafiado por Shelton

La bielorrusa Aryna Sabalenka resistió este martes una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova para avanzar a sus sextas semifinales seguidas del Abierto de Estados Unidos y mantenerse un día más en el liderato del tenis femenino.

Sabalenka, que persigue un tercer título seguido en Nueva York, contuvo en el último momento el intento de remontada de la vigente campeona de Wimbledon por 7-6 (7/1), 3-6 y 7-6 (10/7).

La bielorrusa sigue sin perderse unas semifinales del US Open desde 2020. Su último obstáculo hacia su cuarta final consecutiva salía del otro cruce de cuartos del martes entre las estadounidenses Jessica Pegula y Emma Navarro.

Sabalenka también necesitaba el triunfo para mantener opciones de seguir como número uno mundial, para lo que está obligada a ganar el título y que Elena Rybakina no alcance las semifinales.

Todos sus cálculos estuvieron a punto de saltar por los aires ante Noskova, que a los 21 años ha trasladado a las pistas rápidas de Nueva York su enorme talento en hierba.

Con un recital al servicio (18 aces) y mucha sangre fría, la checa no se vino abajo cuando cedió el primer set en el tiebreak tras haber empezado 4-1 abajo.

Noskova le arrebató después el primer set en todo el torneo a Sabalenka y la puso contra la pared en el parcial definitivo al adelantarse por 4-2.

Con el bicampeonato de Nueva York y el número uno en jaque, Sabalenka sacó la garra para llevar el partido a un taquicárdico supertiebreak, en el que ambas se devolvieron golpe a golpe hasta un fulminante ace en segundo saque de la bielorrusa para sellar el triunfo.

"Qué batalla, qué increíble jugadora es ella. Me esforcé hasta el límite en este partido, sobre todo en el tercer set", reconoció Sabalenka antes de explicar la fórmula que encontró para escapar.

"Honestamente pensé que el partido se había acabado y eso me ayudó a relajarme e ir por mis golpes", explicó la número uno, imbatida en sus 10 últimos tiebreaks disputados en el US Open.

"Este tipo de partidos y de tiebreaks, con alta presión, definitivamente aumentan mi confianza y mi motivación. Estoy super contenta de lograr ese ace y muestra que estoy lista para pelear", advirtió.

- Número uno abierto -

Tras sus tempranas despedidas en Roland Garros y Wimbledon, Sabalenka vuelve a imponer la ley en su feudo de Flushing Meadows, donde solo cuenta una derrota en sus últimos 26 partidos.

Su triunfo ante Noskova le permite dormir una noche más en la cima del tenis femenino, que ocupa desde octubre de 2024.

El miércoles, Elena Rybakina puede desalojarla del liderato si supera las semifinales frente a la china Zheng Qinwen, la gran sensación del torneo.

Zheng, ex número cuatro mundial y campeona olímpica en París 2024, vuelve a ser una amenaza después de una larga ausencia por una lesión de codo que la sacó fuera del top-100 de la WTA.

Si Rybakina fallara ante Zheng, abriría la puerta del número uno a tres jugadoras: Sabalenka, Pegula y Coco Gauff, todas ellas obligadas a ganar el título.

La estadounidense Gauff, campeona en 2023, librará el miércoles ante la rusa Mirra Andreeva un duelo entre las dos últimas campeones de Roland Garros.

- Alcaraz por semifinales -

En la rama masculina, Carlos Alcaraz pasará en la noche su primer gran test frente a la figura local Ben Shelton.

La estrella española vuela en la defensa del título del US Open a pesar de los más de cuatro meses de inactividad con los que llegó por una lesión de muñeca.

El ganador de siete títulos grandes sólo se ha dejado un set en sus cuatro primeros partidos.

Shelton, que definió como "sobrehumano" el rendimiento actual de Alcaraz, prometió a sus aficionados público una batalla de "fuegos artificiales" en la que confía en llevar al límite el físico del español.

Este es el único enfrentamiento posible entre jugadores del Top-10 antes de la final del domingo.

El cuadro masculino sufrió la baja por lesión del número uno, el italiano Jannik Sinner, y luego fue viendo caer a Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime y el finalista de Roland Garros, Flavio Cobolli.

Entre los que quieren aprovechar esta ruta abierta están los estadounidenses Frances Tiafoe y Alex Michelsen, cuyo enfrentamiento del martes garantiza la presencia de un local en semifinales.

El alemán Alexander Zverev, primer sembrado, pugnará por el pase el miércoles frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, número 70 de la ATP.

El último choque de cuartos lo protagonizarán el pujante tenista belga Alexander Blockx y el experimentado ruso Kharen Khachanov.