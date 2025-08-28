Saint-Maximin conoce el nido del América en jornada mexicana clave para Chivas

El francés Allan Saint-Maximin, refuerzo sensación del fútbol mexicano, pisará por primera vez el césped de la casa del América en la séptima fecha del torneo Apertura, en la que Chivas afrontará una dura prueba el sábado ante un agresivo Cruz Azul.

Con un gol en su debut en el balompié de México, cuando apenas tenía 26 minutos en la cancha, el exdelantero del Newcastle fue decisivo en la victoria del América por 4-2 en su visita al Atlas el domingo.

Potente en sus desplazamientos y hábil con la pelota, el galo, de 28 años, causó una grata primera impresión a la afición de las Águilas del América, que quedó extasiada con la celebración de su gol con cabriolas y baile incluidos.

"Los aficionados me dieron la bienvenida como un rey. No había jugado ni un partido y la gente me respaldó, dije que iba a dejar todo por esta camiseta", apuntó Maxi -como le llaman ya con cariño- después de su debut.

El sábado, Saint-Maximin se presentará ante su afición en la casa del América, el estadio Ciudad de los Deportes, en la capital, para recibir al Pachuca, que tratará de recuperar el liderato del Apertura.

Las Águilas marchan en segundo lugar con 14 puntos, mientras que los Tuzos son cuartos con 13.

"El rival siempre motiva, siempre viste, Pachuca siempre ha dado buenos partidos frente al América. Estoy seguro de que daremos un buen juego", garantizó Jaime Lozano, director técnico de los visitantes.

- Milito enfrenta una prueba de fuego -

La jornada en cambio se avizora demandante para un equipo tradicional de México: las Chivas de Guadalajara (16°), que recibirán el sábado a Cruz Azul (3°), aspirante a la punta.

Con tres derrotas a cuestas en el primer torneo bajo el mando del entrenador argentino Gabriel Milito, las populares Chivas están sumidas en la parte baja de la clasificación con apenas cuatro puntos, los mismos que los colistas Querétaro y Puebla, aunque con un partido pendiente.

El Rebaño de Milito se presentará a su compromiso de esta jornada después de haber salido de un escenario catastrófico: se levantó de una desventaja de tres goles para rescatar el empate 3-3 ante el Tijuana del exatacante uruguayo Sebastián "Loco" Abreu el fin de semana.

"Pudo haber sido peor", dijo aliviado Milito, subcampeón de la Copa Libertadores de 2024 al mando del Atlético Mineiro de Brasil.

Sin darle un tono heroico a la apurada igualdad, subrayó los problemas que deben resolver sus Chivas ante un rival que hila, bajo el comando del entrenador argentino Nicolás Larcamón, cuatro victorias consecutivas y está a una unidad del líder, Monterrey.

"Me gustaría que fuéramos un equipo más sólido atrás. Cometemos errores evitables. También podemos mejorar la circulación de la pelota", detalló Milito.

El Monterrey de Sergio Ramos, por su parte, defenderá el liderato el viernes en casa del colista Puebla.

Programa de la séptima fecha:

- Viernes:

Juárez-Mazatlán

Atlético San Luis-Toluca

Puebla-Monterrey

- Sábado:

León-Querétaro

Santos-Tigres

Guadalajara-Cruz Azul

América-Pachuca

- Domingo:

Pumas-Atlas

Tijuana-Necaxa

Clasificación:

- Pts J G E P GF GC Dif

1. Monterrey 15 6 5 0 1 13 7 6

2. América 14 6 4 2 0 13 6 7

3. Cruz Azul 14 6 4 2 0 13 7 6

4. Pachuca 13 6 4 1 1 11 5 6

5. Tigres 10 5 3 1 1 15 8 7

6. Toluca 10 6 3 1 2 13 9 4

7. Tijuana 9 6 2 3 1 10 9 1

8. Juárez 8 6 2 2 2 6 7 -1

9. León 7 6 2 1 3 5 9 -4

10. Santos 6 6 2 0 4 9 10 -1

. Atlético San Luis 6 6 2 0 4 9 10 -1

12. Mazatlán 6 6 1 3 2 8 9 -1

13. Pumas 6 6 1 3 2 6 8 -2

14. Necaxa 5 6 1 2 3 6 10 -4

15. Atlas 5 6 1 2 3 12 18 -6

16. Guadalajara 4 5 1 1 3 8 10 -2

17. Querétaro 4 6 1 1 4 7 12 -5

18. Puebla 4 6 1 1 4 4 14 -10