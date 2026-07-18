Sam Burns se pone al frente del British Open

Después de firmar el viernes una tarjeta récord de 62 golpes, el estadounidense Sam Burns prolongó este sábado su impulso y se colocó en lo más alto del British Open, cuarto Grand Slam de la temporada de la PGA, en Southport, Inglaterra.

A un día del final, supera por dos golpes a Ryan Fox, que este sábado logró la misma gesta que él la víspera; un registro de 62 golpes, ocho bajo el par.

Una tarjeta de 62 golpes es el récord de uno de los torneos del Grand Slam y fue conseguida anteriormente en cinco ocasiones antes de la presente edición del British Open.

Líder al término del segundo recorrido, el australiano Lucas Herbert reculó a la cuarta plaza tras una tarjeta de 71.

- Clasificación:

1. Sam Burns (USA) -10 (73-62-65)

2. Ryan Fox (NZL) -8 (72-68-62)

Kim Si Woo (KOR) -8 (68-67-67)

4. Ryan Gerard (USA) -7 (67-67-69)

Lucas Herbert (AUS) -7 (70-62-71)

6. Ludvig Aberg (SWE) -6 (71-66-67)

Bryson DeChambeau (USA) -6 (67-68-69)

Jackson Suber (USA) -6 (65-69-70)

9. Tommy Fleetwood (ENG) -5 (69-67-69)

Rasmus Neergaard-Petersen (DEN) -5 (72-66-67)

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