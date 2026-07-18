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Sam Burns se pone al frente del British Open

Sam Burns se pone al frente del British Open
El golfista estadounidense Sam Burns durante el tercer día del 154º Abierto Británico de Golf en el Royal Birkdale Golf Club, cerca de Southport, en el noroeste de Inglaterra, el 18 de julio de 2026 ANDY BUCHANAN
AFP
18 de julio de 2026

Después de firmar el viernes una tarjeta récord de 62 golpes, el estadounidense Sam Burns prolongó este sábado su impulso y se colocó en lo más alto del British Open, cuarto Grand Slam de la temporada de la PGA, en Southport, Inglaterra.

A un día del final, supera por dos golpes a Ryan Fox, que este sábado logró la misma gesta que él la víspera; un registro de 62 golpes, ocho bajo el par.

Una tarjeta de 62 golpes es el récord de uno de los torneos del Grand Slam y fue conseguida anteriormente en cinco ocasiones antes de la presente edición del British Open.

Líder al término del segundo recorrido, el australiano Lucas Herbert reculó a la cuarta plaza tras una tarjeta de 71.

- Clasificación:

1. Sam Burns (USA) -10 (73-62-65)

2. Ryan Fox (NZL) -8 (72-68-62)

Kim Si Woo (KOR) -8 (68-67-67)

4. Ryan Gerard (USA) -7 (67-67-69)

Lucas Herbert (AUS) -7 (70-62-71)

6. Ludvig Aberg (SWE) -6 (71-66-67)

Bryson DeChambeau (USA) -6 (67-68-69)

Jackson Suber (USA) -6 (65-69-70)

9. Tommy Fleetwood (ENG) -5 (69-67-69)

Rasmus Neergaard-Petersen (DEN) -5 (72-66-67)

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