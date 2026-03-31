Sanciones y detención en cárcel por agresiones

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Al menos un jugador y familiares de peloteros del equipo de Veraguas, supuestamente lesionados tras la trifulca del pasado sábado, denunciaron estas agresiones en el Ministerio Público y esperan que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes. En tanto, a través de redes sociales, fans y academias de béisbol en Veraguas compartieron mensajes de apoyo a Juan José Aizprúa, asegurando que se le debería dar una 'segunda oportunidad' para enmendar su 'error'.