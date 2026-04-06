Seixas, la esperanza del ciclismo francés, gana la crono de la Vuelta al País Vasco

Paul Seixas, la gran esperanza del ciclismo francés, ganó la primera etapa de la Vuelta al País Vasco este lunes en Bilbao, una contrarreloj individual de 14 kilómetros que dominó por completo.

Seixas, del equipo Decathlon CMA CGM, se impuso por primera vez en una carrera del World Tour, la máxima categoría del ciclismo.

El prodigio galo de 19 años aventajó en 23 segundos a su rival más cercano, su compatriota Kevin Vauquelin.

Por otro lado, el mexicano Isaac Del Toro y Juan Ayuso, dos de los favoritos al triunfo final, tuvieron un mal día. El primero cedió 51 segundos y el español, tras cometer varios errores técnicos, finalizó a un minuto y 20 segundos.

El podio lo completó el austríaco Felix Gosschartner, a 27 segundos del ganador.

Seixas, que tomó la salida a primera hora de la tarde entre los primeros favoritos, marcó rápidamente el mejor tiempo provisional y destronó por 28 segundos al esloveno Primoz Roglic, entonces líder y finalmente cuarto.

Tercero en el último Tour de Francia, el alemán Florian Lipowitz se hizo con la sexta plaza, a más de medio minuto.

Al término de esta crono diseñada para escaladores-rodadores, con la ascensión a Santo Domingo de inicio y una última subida exigente con un tramo al 19%, Seixas se mostró encantado con "un resultado que recompensa todo el trabajo realizado de antemano".

- Tras la estela de Moreau -

Un mes después de su sensacional segundo puesto en las Strade Bianche, el joven lionés vuelve a la carga esta semana en una prueba de seis etapas preparatoria para las clásicas de las Árdenas, en particular la Lieja-Bastoña-Lieja el 29 de abril.

Tras su segundo puesto en la Vuelta al Algarve por detrás de Ayuso y una escapada en solitario a lo Pogacar, victorioso en la Faun Ardèche Classic a comienzos de temporada, Seixas se colocó el lunes en disposición de suceder a Christophe Moreau.

Moreau es el último francés vencedor de una prueba por etapas del World Tour, hace ya casi diecinueve años, en la Critérium del Dauphiné Libéré de 2007.

El martes la segunda etapa, con salida en Pamplona, está hecha a la medida de los escaladores, con 2.800 metros de desnivel y el San Miguel de Aralar, de 9,5 km al 7,7%.

Se trata de una oportunidad para Del Toro, vencedor del UAE Tour en enero, y Ayuso, ganador de la Vuelta al Algarve en febrero, de recuperar parte del tiempo perdido.

- Clasificación de la primera etapa:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) los 13,8 km en 17:09.

2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) a 23.

3. Felix Grossschartner (AUT/UAD) 27.

4. Primož Roglic (SLO/RBH) 28.

5. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 29.

6. Florian Lipowitz (GER/RBH) 33.

7. AJ August (USA/IGD) 40.

8. Brandon McNulty (USA/UAD) 43.

9. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 45.

10. Michael Leonard (CAN/EFE) 46.

...

13. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 51.

38. Juan Ayuso (ESP/LTK) 1:16.

- Clasificación general:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) 17:09.

2. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) à 23.

3. Felix Grossschartner (AUT/UAD) 27.

4. Primoz Roglic (SLO/RBH) 28.

5. Ilan Van Wilder (BEL/SOQ) 29.

6. Florian Lipowitz (GER/RBH) 33.

7. AJ August (USA/IGD) 40.

8. Brandon McNulty (USA/UAD) 43.

9. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 45.

10. Michael Leonard (CAN/EFE) 46.

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13. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 51.

38. Juan Ayuso (ESP/LTK) 1:16.