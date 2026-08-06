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‘Sele’ de fútbol de Panamá tendrá amistosos en una gira asiática

‘Sele’ de fútbol de Panamá tendrá amistosos en una gira asiática
AFP | El futbolista panameño Cristian Martínez (d) junto a sus compañeros de selección durante el Mundial FIFA 2026, en Toronto, Canadá, en junio pasado. COLE BURSTON / AFP
Redacción Web
06 de agosto de 2026

La Selección Mayor Masculina de fútbol de Panmaá volverá a la acción en la próxima Fecha FIFA de octubre con una exigente gira por Japón, donde disputará un cuadrangular internacional bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen.

Según un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), el conjunto nacional debutará en este torneo amistoso el jueves 1 de octubre enfrentando a su similar de Nueva Zelanda, en el Estadio Internacional de Yokohama, en Kanagawa, mientras que en la otra semifinal se medirán las selecciones de Japón y Ecuador.

Posteriormente, el lunes 5 de octubre, los ganadores de ambos encuentros, denominadas semifinales, disputarán la gran final del torneo, mientras que los equipos derrotados jugarán por el tercer lugar. Ambos duelos se celebrarán en el Estadio Nacional de Tokio.

Estos partidos servirán de preparación para Panamá de cara a los compromisos de noviembre por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, con rival aún por definir, detalló la FPF.

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El cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen aprovechará esta ventana internacional para seguir consolidando el grupo de jugadores luego de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en junio pasado, para así continuar el proceso de crecimiento de la Selección Nacional.

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Calendario de partidos

Jueves 1 de octubre de 2026

Panamá vs. Nueva Zelanda

Japón vs. Ecuador

Estadio Internacional de Yokohama, Kanagawa, Japón

Lunes 5 de octubre de 2026

Final

Partido por el tercer lugar

Estadio Nacional, Tokio, Japón

* Con información de www.fepafut.com

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