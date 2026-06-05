‘Sele’ emprende viaje con ilusión

Cargados de esperanza y dispuestos a seguir haciendo historia, partieron ayer, desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los integrantes de la delegación de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá, que disputará el Mundial FIFA 2026.

El destino, la ciudad de St. Louis, en Estados Unidos, donde la ‘Sele’ sostendrá un compromiso amistoso ante su similar de Bosnia y Herzegovina, el sábado 6 de junio (2:00 p.m., hora en Panamá), en el Energizer Park.

Al día siguiente, la escuadra viajará a Toronto, Ontario, Canadá, ciudad donde instalará su campamento mundialista, en Nottawasaga Training Site.

Panamá, ubicado en el Grupo L, disputará sus dos primeros partidos del torneo en Canadá, el 17 de junio frente a Ghana y el 23 de junio ante Croacia. Y luego, se trasladará a Nueva York para medirse a Inglaterra, el 27 de junio, en el cierre de la fase de grupos.