‘Sele’ Sub-12 de flag lista para dar batalla

Redacción | La Selección Nacional Sub-12 Femenina de Flag Football de Panamá se anunció lista para participar en el torneo internacional AcaBowl 2026. Este certamen es organizado por Football Flag México, reuniendo a decenas de equipos, y se llevará a cabo del 27 al 31 de enero en Acapulco, México.

Será la primera selección infantil panameña de este deporte en un torneo de alto calibre regional. Luis Navas, presidente de la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP) afirmó que “esto es parte de nuestro plan estratégico de desarrollar el semillero de categorías infantiles, que van a nutrir a las selecciones nacionales mayores en un futuro, en nuestra búsqueda del sueño olímpico”.

Las chicas disputarán la justa identificadas como AFFP, pues fueron seleccionadas a través del programa Talent ID 2025 de esta organización, tras una preparación de casi diez meses con disciplina, esfuerzo y pasión. Hoy, 29 de enero, el equipo debuta ante las Bengals, por la mañana, y por la noche, chocan con Racoons. Para el viernes, tienen compromiso con The Crew.