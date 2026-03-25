Selección concluye su segundo día de entrenamiento en Sudáfrica

Con 22 de los 23 convocados, la Selección Mayor de Panamá concluyó este miércoles su segunda sesión de trabajo en la cancha del Sugar Ray Xulu Stadium, en la ciudad de Durban, de cara a los dos partidos amistosos frente a su similar de Sudáfrica por la última fecha FIFA previa a la Copa Mundial 2026. Al grupo se integraron los seleccionados Aníbal Godoy, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez y el guardameta César Samudio.

A falta de dos días para el primer encuentro, solo resta la llegada del defensor Jiovany Ramos para completar el plantel. Se espera que Ramos se una mañana a la concentración.

El primer partido está programado para este viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, a las 7:00 p.m. hora local (12:00 p.m. hora de Panamá).

Antes de la práctica, el defensor José Córdoba dio declaraciones en las que destacó la importancia de estos partidos de preparación frente a un rival africano, pensando precisamente en el debut de Panamá en la próxima Copa Mundial frente a Ghana.

“Sudáfrica es una selección a la cual se puede comparar con Ghana; se han enfrentado muchas veces y es un fútbol parecido. Creo que podemos hacer una comparación y tener esa sensación de cómo puede ser el partido: muy aguerrido e intenso en los duelos. Seguramente nos servirá”, detalló el defensor del Norwich City de la liga inglesa.

Para mañana jueves, el equipo realizará su última sesión de trabajo previo al encuentro del viernes, nuevamente en el Sugar Ray Xulu Stadium. Sudáfrica y Panamá se enfrentarán en un segundo amistoso el próximo martes 31 de marzo en Ciudad del Cabo, en el último examen de la ventana FIFA.