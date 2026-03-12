Selección de Panamá avanza en su ruta al Mundial 2026 con visita a sedes en Toronto y Nueva York

La Selección de fútbol de Panamá continúa afinando los detalles de su preparación a menos de 100 días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que un equipo de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), encabezado por el entrenador Thomas Christiansen, realizara una visita de inspección a sedes y al campamento base del equipo en Toronto y Nueva York.

Durante el recorrido, el grupo revisó hoteles, estadios y centros de entrenamiento, además de inspeccionar el Nottawasaga Inn Resort, ubicado al norte de Toronto, que funcionará como el campamento base del conjunto panameño durante la cita mundialista. Christiansen destacó las condiciones del lugar y su cercanía con la ciudad donde Panamá disputará sus dos primeros encuentros.

“El base camp es un sitio bonito, tranquilo, con bastante privacidad, que ahora va a cambiar mucho para el mes de junio. Ahora no hay hojas en los árboles, el campo todavía no está, pero nos podemos hacer la idea de cómo va a ser todo, la logística, así que contento de haber venido y de haberlo visto”, expresó el entrenador.

Panamá jugará sus primeros dos partidos en el BMO Field, donde enfrentará a Selección de fútbol de Ghana el 17 de junio y a la Selección de fútbol de Croacia el 23 de junio por el grupo L. “Al tener dos partidos en Toronto era lógico buscar algo aquí cercano y es un buen sitio, está a una hora y pico de la ciudad de Toronto... bastante privacidad aquí para trabajar bien los días que estaremos aquí”, añadió Christiansen.

Por su parte, el director del departamento de selecciones nacionales de la Fepafut, Christian Núñez, explicó que la visita permitió verificar tanto las instalaciones deportivas como los aspectos logísticos del campamento base. “Primero que todo contentos porque pudimos realizar una muy buena inspección en nuestro campamento base... y así poder tener una concentración al 100%”, indicó.

El grupo también visitó el MetLife Stadium, sede del tercer partido de Panamá el 27 de junio frente a la Selección de fútbol de Inglaterra, así como el centro de entrenamiento del club New York Red Bulls. “Cada día que nos acerquemos al debut, más ganas hay de que llegue ese día”, señaló Christiansen, quien agregó que el equipo seguirá trabajando en la preparación de los amistosos previos y en el análisis de sus rivales mundialistas.