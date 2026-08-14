Selecciones de Panamá avanzan a cuartos de final del Mundial de Flag Football

La Selección Femenina de Panamá venció hoy 12-6 a Brasil y avanza a los cuartos de final en el Mundial de Flag Football de la IFAF, que se celebra en Düsseldorf, Alemania. Las panameñas terminaron la fase de grupos (el D), de tres partidos, con 2 victorias y 1 derrota, por detrás de Canadá (3-0). Ahora se medirán en cuartos al combinado de Gran Bretaña, mañana sábado 15 de agosto, a las 3:30 a.m. (hora en Panamá)

En la rama masculina, el equipo de Panamá venció también hoy a Gran Bretaña por marcador de 33 a 27 y consiguió su boleto a cuartos de final. El representativo nacional acabó en su grupo, el D, en segundo lugar, con 2 victorias y 1 derrota, solo superado por Italia (3-0). Su rival en cuartos será México, mañana a las 6:00 a.m.

El torneo finaliza el 16 de agosto.