Senegal conquista su segunda CAN en una noche traumática para Marruecos

Senegal conquistó la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol por segunda vez en su historia al ganar 1-0 en la prórroga al anfitrión Marruecos, que vivió una noche especialmente dolorosa, este domingo en Rabat.

Pape Gueye anotó con un soberbio tiro cruzado a la escuadra el único gol del partido en el inicio de la prórroga (94'), después de que Brahim Díaz fallara en el descuento del partido (90+13') un controvertido penal que tuvo el choque detenido durante unos diez minutos y que motivó incluso una breve retirada del campo de los jugadores senegaleses, indignados por la decisión del árbitro.

- Máxima tensión -

Hinchas senegaleses intentaron incluso saltar al césped en esos momentos, mientras en la tribuna de prensa se daban también episodios de disputa y tensión entre periodistas de los dos países finalistas.

Poco antes, en el 90+2, a Senegal se le había anulado además un gol de Ismaïla Sarr por una falta dudosa de su compañero Abdoulaye Seck sobre Achraf Hakimi.

Finalmente y a instancias de la estrella nacional Sadio Mané, Senegal decidió volver al terreno de juego tras su retirada inicial para que el choque pudiera terminar y Brahim Díaz, que tuvo en sus botas dar el trofeo a los locales, envió demasiado tímidamente su tiro, con un estilo panenka fallido, y el arquero Edouard Mendy lo detuvo con facilidad.

El jugador del Real Madrid, máximo anotador del torneo con cinco dianas, quedó al borde de las lágrimas mientras Senegal se debatía entre la euforia y la perplejidad.

- Pape Gueye, héroe de la noche -

En ese clima anímico empezó la prórroga y Senegal lo aprovechó: en un contragolpe perfectamente gestionado, Pape Gueye se fue como una flecha, pisó área y envió un potente tiro cruzado, directo a la escuadra, con el que batió en el 94 a Yassine Bounou "Bono", que hasta ahora solo había recibido un gol en todo el torneo.

El propio Bono había mantenido en los noventa minutos reglamentarios a su equipo dentro del partido, con intervenciones muy meritorias, especialmente ante Pape Gueye, elegido hombre del partido.

Fue suficiente ya que en el resto de la prórroga el marcador no se movió y los Leones de la Teranga ganaron así su segunda CAN, después de la edición de 2021 (desplazada a 2022 por la pandemia del covid-19).

Marruecos, semifinalista del último Mundial, se quedó así con la miel en los labios al no poder reverdecer sus viejos laureles en el fútbol africano: solo ganó esta competición en el pasado en una ocasión, en el ya lejano 1976, por lo que se quedó frustrado por la grandísima ocasión desperdiciada.

- Decepción nacional -

El estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, en una noche lluviosa, terminó viendo cómo la esperada fiesta marroquí se convertía en drama nacional y en un festejo de Senegal.

Hasta ahí, todo el torneo había sido exitoso para Marruecos, orgulloso de su capacidad organizativa, del estado de los terrenos de juego y brindando un torneo cercano a los estándares europeos, al contrario que en anteriores ediciones.

Todo un aval a cuatro años y medio de que Marruecos sea uno de los coorganizadores del Mundial 2030, junto a España y Portugal.

Con 121 goles, esta CAN fue además la más prolífica de la historia. Y el último de esos tantos, el de Gueye bajo la lluvia de Rabat, pasará a la historia por decidir una de las finales con un guión más inesperado que se recuerda en mucho tiempo.