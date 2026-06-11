Serena Williams causa baja en Queen's por lesión de su pareja de dobles

Fin al recorrido de Serena Williams en su torneo de regreso a las pistas: la tenista estadounidense de 44 años causó baja en Queen's, Londres, por lesión de su pareja de dobles Victoria Mboko.

Tras abandonar por un problema en su rodilla izquierda el miércoles, en la primera ronda del torneo individual femenino, Mboko hizo oficial su baja en dobles este jueves.

En la primera ronda del torneo de dobles, la pareja estadounidense-canadiense formada por Williams y Mboko derrotó a Nicole Melichar-Martínez y Erin Routliffe 7-6 (7-2), 6-2.

Ese partido suponía el regreso al circuito profesional de Serena Williams, laureada con 23 torneos de Grand Slam en categoría individual, desde septiembre de 2022.

La asocición de Williams junto a la actual número 9 del ranking WTA funcionó a la perfección, pero termina así de forma precipitada.

Williams, que se ha dado un tiempo antes de decidir si compite o no de nuevo también en categoría individual, debería volver en dobles la semana que viene en Berlín, aunque no se conoce junto a qué compañera.