Serena Williams hará "todo lo posible" para jugar el dobles de Wimbledon pese a su lesión de rodilla

La estadounidense Serena Williams se torció una rodilla el martes durante su derrota en primera ronda de los individuales de Wimbledon, pero aseguró el miércoles que hará "todo lo posible" para disputar el dobles junto a su hermana mayor, Venus.

"Fue tan lindo volver a pisar la hierba de Wimbledon", comentó la que fuera número 1 del mundo en Instagram al día siguiente de su derrota por un día después de perder por 6-3, 6-7 (6/8), 6-3 ante la australiana Maya Joint (87 del mundo).

"Estoy infinitamente agradecida por la invitación" recibida por los organizadores para disputar el individual, "y aún de que mis hijas hayan podido ver que nunca es demasiado tarde para seguir persiguiendo lo que uno ama", señaló la estadounidense de 44 años, ganadora de 23 títulos de Grand Slam.

Serena Williams no había comparecido en la rueda de prensa el martes por la noche y, en principio, se exponía a una multa por incumplir sus obligaciones mediáticas.

"Me torcí la rodilla al final del primer set, pero haré todo lo posible para estar lista para el torneo de dobles", que comienza el jueves y que debe disputar con su hermana Venus.

Antes, este miércoles, el All England Club (organizador de Wimbledon) había señalado en un comunicado que, debido a su lesión, la estadounidense se vio "eximida de sus obligaciones mediáticas por el torneo y los equipos médicos" del circuito femenino, lo que daba a entender que no sería sancionada económicamente.

"Pudo abandonar el recinto el martes por la noche sin asistencia y está haciendo todo lo posible para estar lista para jugar el dobles a finales de la semana", añadía su agente, Jill Smoller.

Según el diario británico The Times, Serena Williams estaría lesionada en la rodilla derecha.

La estadounidense disputó el martes su primer partido individual en casi cuatro años, desde su derrota en la tercera ronda del US Open en 2022.