Shelton gana a Paul y avanza a semis del Masters 1000 de París

El número cuatro mundial, Ben Shelton, se clasificó para su primera semifinal en el Masters 1000 de París tras ganar un duelo 100% estadounidense contra Tommy Paul (14º) este viernes por 6-4, 4-6 y 6-3.

Shelton, de 24 años, disputará ante el francés Lucas Van Assche o el australiano Rinky Hijikata la tercera semifinal de un torneo Masters 1000 de su carrera.

Con su derrota, Paul quedó definitivamente eliminado de la lucha por el Masters (15-22 de noviembre en Turín), certamen de final de temporada para el que ya está clasificado su compatriota Frances Tiafoe.

Queda un billete por adjudicar para la cita en Italia, entre el español Rafael Jódar, que se clasificaría actualmente, y el estadounidense Taylor Fritz, que se lo arrebatará si vence a Carlos Alcaraz este viernes en París.

Shelton, finalista del US Open 2026, salió ganador de un duelo de sacadores con pocos intercambios. Necesitó un break por cada set ganado: el primero, en el último juego, se lo llevó en su segunda oportunidad gracias a un derechazo ganador paralelo.

En el tercer set, consiguió el quiebre con 2-1 a su favor, con otro golpe de derecha ganador que rozó la línea.

El zurdo, autor de 19 aces, mantuvo posteriormente su servicio, titubeando únicamente al momento de cerrar, ya que iba 30-15 abajo con su saque antes de encadenar tres puntos ganadores.