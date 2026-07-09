Siete promesas del golf panameño clasifican al FCG Callaway World Championship 2026 en EE.UU.

Siete jóvenes golfistas panameños clasificaron al prestigioso FCG Callaway World Championship 2026, certamen organizado por la Future Champions Golf que se disputará del 13 al 15 de julio en California, Estados Unidos, tras culminar en las posiciones de vanguardia del ranking nacional de la Asociación de Golf de Panamá (Apagolf).La delegación local competirá dividida en cinco categorías por edad. El equipo oficial quedó conformado por Diego Alfaro, Daniel Hylton y Eduardo de León (caballeros de 15 a 18 años); Megumi Nakada y Alexa Rodríguez (damas de 15 a 18 años); Michael Rottenberg y Carlos de León (niños de 13 a 14 años); Moisés Ávila (niños de 11 a 12 años) y Tomás Ávila (niños de 9 a 10 años), detalló en un comunicado Apagolf.“Este torneo anual, celebrado en los campos del sur de California, se ha consolidado como una de las vitrinas juveniles más competitivas a nivel global y sirve como un puente directo para los reclutadores de universidades de la División 1 de la NCAA, además de poseer un alto prestigio histórico al haber visto dar sus primeros pasos a superestrellas mundiales como Tiger Woods, Phil Mickelson y Ernie Els”, explicó la organización.En ediciones anteriores, jugadores de la élite amateur e infantil panameña han utilizado estas vitrinas para foguearse al más alto nivel y demostrar el crecimiento sostenido del golf en el istmo.