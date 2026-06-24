Sin Almirón, Paraguay juega ante Australia por la supervivencia en el Mundial

Sin Miguel Almirón, el primer futbolista expulsado por la "Ley Vinícius", Paraguay enfrenta este jueves a Australia en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial.

Almirón cumplirá la suspensión en la tercera y última fecha del Grupo D tras recibir tarjeta roja en el triunfo 1-0 de Paraguay ante Turquía, por taparse la boca en un cruce de palabras con el defensor Mert Müldür.

El equipo entrenado por el argentino Gustavo Alfaro tiene en sus propias manos la opción de avanzar en ese encuentro en Santa Clara, en la Bahía de San Francisco.

Ya clasificado, Estados Unidos lidera la llave con seis puntos, seguido por Australia y Paraguay, con tres puntos por cabeza.

Turquía, eliminada, no ha inaugurado su cuenta.

La sanción a Almirón llega por una norma aprobada después de que el brasileño Vinícius Júnior denunciara insultos racistas del argentino Gianluca Prestianni en un partido de la Liga de Campeones de Europa entre el Real Madrid y el Benfica, a finales de abril.

Vini acusó a su rival de llamarle "mono". Prestianni negó haber hecho un comentario racista y los señalamientos contra él no pudieron probarse con las cámaras de TV, pero fue suspendido.

"Si un jugador se tapa la boca (...), debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho", declaró entonces a Sky Sports el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una consigna que se convirtió en ley en esta Copa del Mundo, con la expulsión como castigo.

- Página pasada, ¿lección aprendida? -

Aunque Paraguay derrotó a Turquía con el gol más rápido en Norteamérica 2026, anotado por Matías Galarza a los 2 minutos, la decisión del árbitro salvadoreño Iván Barton de expulsar a Almirón provocó polémica en el país sudamericano.

Siempre pugnaz con la dirigencia del fútbol, el exportero paraguayo José Luis Chilavert consideró que las nuevas normas que se implementan "desnaturalizan" el juego.

El propio Almirón había sido víctima de otra de las reglas que entraron en juego en este Mundial: el VAR puede revisar tarjetas amarillas.

En el decepcionante debut de Paraguay, una derrota 4-1 ante Estados Unidos, el jugador del Atlanta United caía al suelo y el árbitro amonestaba a Tim Ream.

Tras la llamada del videoarbitraje, el juez neerlandés Danny Makkelie cambió su decisión. Almirón había fingido la falta y la cartulina amarilla al final fue para él.

"Ya hay que pasar la página (de la controversia por Almirón). Fue un error involuntario de él", dijo el martes el defensor guaraní Junior Alonso.

"No podemos volver a cometer esos errores", agregó.

Si de normas nuevas se trata, la prensa de Paraguay recordó el Mundial de 1998, cuando su equipo nacional fue el conejillo de indias de la regla del "Gol de Oro", que establecía que el primer equipo que marcara en prórroga ganaba en muerte súbita.

Un tanto de Laurent Blanc costó a la Albirroja una derrota 1-0 ante Francia en octavos de final, en camino al primero de los dos títulos mundiales de los Bleus.

La norma sería posteriormente abolida.

- "Hacer trampa" -

Un empate entre Paraguay y Australia podría servir para que las dos selecciones clasifiquen a la próxima fase.

Los Socceroos llegan al partido tras caer 2-0 ante Estados Unidos, después de haberse estrenado con una victoria frente a Turquía con idéntico marcador.

"Ambos podríamos avanzar con un punto, eso es evidente, pero no creo que esté en nuestra naturaleza conformarnos o levantar el pie del acelerador", declaró el defensor australiano Jason Geria.

En caso de que el encuentro siga igualado en los últimos minutos, "estarías haciendo trampa si buscas una tregua", dijo Geria.