Sin descanso: Panamá activa el ‘modo Japón’ tras su empate en suelo indio

Apenas horas después de sellar un empate 1-1 frente a India en Bangalore, la Selección Mayor de Panamá pasó página y reanudó los entrenamientos de la mano del técnico Thomas Christiansen, enfocando de inmediato su artillería estratégica hacia su próximo desafío en territorio asiático: el Torneo Internacional en Japón.

La jornada posterior al encuentro de fogueo se dividió en dos frentes de trabajo enfocados tanto en la exigencia física como en la puesta a punto del plantel. Según informó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), los futbolistas que sumaron 60 o más minutos en el duelo ante la escuadra india realizaron sesiones intensivas de recuperación en el gimnasio y la piscina del hotel de concentración.

En paralelo, un grupo de 16 jugadores se desplazó al engramado del Centre of Sports Excellence para llevar a cabo una jornada técnica y de alta exigencia táctica. “Fue una exigente sesión de trabajos con pelota, todo destinado a ya ir armando el plan para los próximos dos partidos de la gira en Japón”, precisó el reporte de la Fepafut.

La principal novedad de la sesión matutina fue la incorporación del defensor Martín Krug, quien cumplió su primer entrenamiento en cancha tras ser el último integrante en sumarse a la concentración en la ciudad de Bangalore. El resto del grupo permaneció bajo supervisión del cuerpo médico y de fisioterapeutas para optimizar su estado físico.

Para cerrar la etapa en territorio indio, la selección completará este domingo su último entrenamiento en Bangalore a partir de las 10:00 a.m., esta vez “ya con el grupo completo a disposición del cuerpo técnico” encabezado por Christiansen.

Finalizada la práctica en el Centre of Sports Excellence, el combinado nacional dejará todo listo para emprender el viaje rumbo al Lejano Oriente este lunes en la madrugada, teniendo a la ciudad de Tokio como destino para encarar la recta final de la gira.

El debut de Panamá en el Torneo Internacional está programado para el próximo 1 de octubre, cuando mida fuerzas ante Nueva Zelanda en el Estadio de Yokohama. Posteriormente, el 5 de octubre, el elenco canalero disputará su segundo compromiso del certamen frente al anfitrión Japón o ante la selección de Ecuador para cerrar su itinerario en Asia.