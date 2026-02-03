Sin Koepka pero con Rahm, el circuito LIV afronta su quinta temporada

La guerra de los circuitos prosigue en lo más alto del golf mundial: el circuito disidente LIV inicia el miércoles en Riad su quinta temporada, sin los vecedores de Majeurs Patrick Reed y Brooks Kopeka, que vuelven al PGA Tour, pero con el español Jon Rahm.

La marcha de Koepka, campeón del US Open en 2017 y 2018 y del Campeonato PGA en 2018, 2019 y 2023, supone un golpe duro para los promotores sauditas del LIV, un circuito en el que había disputado las cuatro primeras temporadas.

El regreso al PGA "era la mejor elección para mí y para mi familia", justificó a finales de enero el estadounidense de 35 años.

Aunque el circuito PGA estableció un "programa de regreso de los miembros", el golfista vasco Jon Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau optaron, sin embargo, por permanecer fieles al lucrativo circuito saudita.

"No tengo ninguna intención de irme fuera", aseguró Rahm, vigente doble campeón en el circuito saudita.

Vencedor del Masters en 2018 y jugador del circuito LIV desde junio de 2022, Patrick Reed, prefirió regresar al circuito nortemaricano PGA.

- 72 hoyos -

Mientras que el LIV y el PGA mostraron una puerta abierta a unificarse, lo cierto es que el dosier parece bloqueado los últimos meses.

Una de las novedades de la nueva temporada del LIV es que los torneos se disputarán a lo largo de cuatro días en lugar de tres, alineándose con los otros circuitos.

El dirigente del LIV Scott O'Neil aseguró a comienzos de noviembre que el paso a 72 hoyos en lugar de 54 se hacía "en beneficio del golf".

"Necesitamos avanzar por el bien de este deporte", insistió Bryson DeChambeau, igualmente citado en el comunicado que anuncia la reforma, antes de valorar que "el LIV da un paso para alinearse con el formato histórico" de los torneos.

El final de los torneos a 54 hoyos y la ampliación de los participantes a 57 golfistas -por los 54 hasta ahora- ponen fin a dos elementos clave de la identidad del circuito LIV, cuyas iniciales forman de hecho la cifra 54 en números romanos.

El circuito hará escala por primera vez en el continente africano, en Johannesburgo (Sudáfrica), del 19 al 22 de marzo.

Programa de la temporada en el circuito LIV Golf

4-7 febrero: Riad (Arabia Saudita)

12-15 febrero: Adelaida (Australia)

5-8 marzo: Hong Kong

12-15 marzo: Singapur

19-22 marzo: Johanesburgo (Sudáfrica)

16-19 abril: México

7-10 mayo: Washington DC

4-7 junio: Andalucía (España)

25-28 junio: Louisiana (Estados Unidos)

23-26 julio: Gran Bretaña

6-9 agosto: Nueva York

20-23 agosto: Indianápolis (Estados Unidos)

27-30 agosto: Míchigan (Estados Unidos)

Nota: la sede de un 14º y último torneo no ha sido aún anunciada.