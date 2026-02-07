Sin Sabalenka, ¿quién puede frenar a Rybakina en WTA 1000 de Doha?

Una semana después de su segundo título en Grand Slam, la N.3 del mundo Elena Rybakina tendrá ocasión desde el domingo en el WTA 1000 de Doha de afirmar su supremacía sobre superficie dura, más si cabe ante la ausencia de la patrona del circuito Aryna Sabalenka.

A pesar de la baja de la N.1 del mundo, anunciada el miércoles por, según la WTA, un "cambio de programación" de la bielorrusa, el cuadro es de alto nivel en este primer WTA 1000 de la temporada, que precederá al de Dubái (15-21 de febrero).

La N.2 del mundo Iga Swiatek y la vigente campeona en Catar Amanda Anisimova (4ª) estarán presentes, al igual que la estadounidense Coco Gauff (5ª), vigente campeona de Roland Garros.

Tres veces campeona en Doha (2022, 2023, 2024), la polaca buscará la revancha ante Rybakina, que la eliminó en cuartos de final del Abierto de Australia días antes de conquistar el título en Melbourne al dominar en la final a Sabalenka.

Desde finales de la temporada 2025 la kazaja se está mostrando casi invencible.

Ganadora del WTA 500 de Ningbo en octubre, del Masters de Riad en noviembre y en Melbourne en enero, la campeona de Wimbledon en 2022 presenta un balance de 22 victorias y tres derrotas (una por abandono) desde inicios de octubre.

Cuartofinalista en Doha el año pasado, Rybakina tiene menos puntos que defender en Catar que Swiatek, semifinalista en la última edición.

La poderosa sacadora kazaja podría pues superar a la polaca en el sengundo escalón del ranking mundial en caso de realizar un buen recorrido en Doha.

La diferencia entre ambas jugadoras en la clasificación WTA es inferior a 400 puntos, y la campeona en Doha cosechará 1.000 puntos, por los 650 de la finalista.

- Sin Osaka -

Tras su título en Melbourne, Rybakina afirmó tener "grandes objetivos", sin precisar cuáles.

A corto plazo, su meta pasa por estabilizar su nivel e juego y sus resultados "a lo largo de la temporada", afirmó. Exenta en primera ronda en Doha, comenzará su recorrido ante la china Wang Xinyu (33ª) o la colombiana Emiliana Arango (46ª).

Swiatek, por su parte, se enfrentará en su entrada en liza a la indonesia Janice Tjen (47ª) o a la rumana Roumaine Sorana Cirstea (36ª).

Coco Gauff iniciará su torneo ante McCartney Kessler (32ª) o Elsa Jacquemot (53ª).

Además de Sabalenka, destacan las ausencias en Doha de la japonesa Naomi Osaka (14ª), que sigue con molestias por una lesión abdominal que le hizo renunciar antes de su duelo de tercera ronda en el Abierto de Australia, la estadounidense Jessica Pegula (6ª) y la suiza Belinda Bencic (9ª).

Sabalenka sí estará en principio en el WTA 1000 de Dubái, un torneo cuya vigente campeona es la rusa Mirra Andreeva.

Doha y Dubái son los dos primeros WTA 1000 de una temporada que contará con diez torneos de esa categoría, entre ellos Indian Wells y Miami en marzo.