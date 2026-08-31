"Sos eterno", el fútbol reacciona al retiro de Messi de la selección argentina

"Me vacié, ya no tengo más para dar"... Con esas palabras Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de la historia, anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina tras 21 años y cuatro títulos, que incluyen el Mundial de Catar 2022.

A continuación, las principales reacciones al anuncio de despedida de la Pulga, de 39 años:

Rodrigo De Paul, compañero en Inter Miami y en la selección:

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno".

Leandro Paredes, excompañero en la selección:

"Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

Cristian "Cuti" Romero, excompañero en la selección:

"Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste por mí y por nuestro país. Gracias eternas capitán".

Ángel Di María, excompañero en la selección:

"Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser argentino y haber llevado a la Argentina a lo más alto del mundo. Por haber elegido ser argentino cuando podías elegir otra cosa. Gracias por todo".

Gerónimo Rulli, excompañero en la selección:

"Gracias por haberme dado la posibilidad de conocer a Leo, el ser humano. Sos eterno. Pero no solo por lo que nos diste como jugador, sino porque nos mostraste el camino de la resiliencia, del trabajo, del compañerismo, y por sobre todas las cosas del amor por nuestro país. Te vamos a extrañar mucho".

Newell's Old Boys, club en el que Messi hizo las inferiores y del que es hincha:

"Gracias, Leo", escribió en un mensaje en redes junto a una foto de Messi besando la Copa del Mundo ganada en Catar.

Antonella Rocuzzo, esposa:

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito".

Franco Colapinto, piloto argentino de F1:

"No hay palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar... Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos".