“El triatlón es un deporte único, que me saca de la rutina; no es común y a mí no me gusta lo común”. Liska Arteaga (LA) lo tiene claro, le encanta el triatlón. La disciplina que combina el ‘running’, natación y ciclismo ya es parte de ella, y lo demuestra cada vez que sale a competir, donde saca su lado ‘animal’. La joven conversó con Metro Libre (ML) y cuenta su pasión por el deporte.

ML: ¿Cómo iniciaste en el triatlón? LA: “ Empecé, gracias a mi tía Sandra Silva, por cierto, madre de la nadadora Emily Santos; ella me inculcó este deporte. A mis 8 años, sin saber nadar y manejar bicicleta, aprendí en una noche a manejar bicicleta y con los años a mejorar la natación”.

ML: ¿Qué significa ser una triatleta? LA: “Una atleta súper disciplinada, que puede organizar su tiempo y entrenar en tres disciplinas”.

ML: ¿Cómo te defines a la hora de competir? LA: “Me siento segura: en el agua como un tiburón buscando a su presa, en la bicicleta una monoplaza de F1, y en la corrida un leopardo en busca de su presa”.

ML: ¿En qué eventos has participado? LA: “Eventos locales, en copas de desarrollo, en los Sudamericanos Juveniles, en Rosario, Argentina. Quiero seguir, para ir subiendo el rendimiento y sí se puede, ir a más juegos internacionales”.

ML: ¿Crees que has sacrificado algo por optar por el deporte? LA: “Estaba consiente en el deporte en cual estaba entrando, yo no diría tanto sacrificar, pero si he faltado a salidas con amigas, fiestas, comidas, además no pude enfocarme en el voleibol, tuve que decidir que deporte practicar de lleno, y me fui por el triatlón”.

ML: ¿Qué planes deportivos tienes? LA: “A corto plazo: mejorar mis tiempos; mediano: ir a centroamericanos, sudamericanos, panamericanos; y a largo plazo: mundiales, olimpiadas y Ironmans”.

ML: ¿Cómo te ves en unos años? LA: “Me veo como olímpica y si puedo, con medalla olímpica. Además, me gustaría estudiar ingeniería mecánica, y poder entrar al mundo de Fórmula 1. Creo que quedaría dirigiendo un deporte o participando, como entrenadora”.