$!Su majestad el béisbol vuelve al campo hoy

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, en honor al “Line Up de Estrellas”, inicia hoy con seis choques, en seis estadios del país, incluyendo el reconstruido Roberto Mariano Bula, que abrirá por fin sus puertas, tras 9 años en obras.

Y es que la expectativa por el nuevo coliseo está al tope, y de seguro será un aliciente para que los locales, el equipo de Colón, plante cara a la novena de Chiriquí, en el duelo inaugural del torneo, desde las 8:00 p.m.

Antes, en ese mismo recinto, se realizará la ceremonia de apertura, a las 5:30 p.m. La Liga Provincial de Béisbol de Colón señaló que, desde inicios de este mes, los boletos de entrada para este duelo se agotaron, por lo que se espera la asistencia de más de 15 mil fanáticos.

Cabe señalar, que, durante horas de la mañana, el presidente José Raúl Mulino, hará acto de entrega del estadio. También ese día, jugarán Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew (2 p.m.), y simultáneo a las 7 p.m.: Bocas vs Metro en el Rod Carew, Occidente vs Darién en Metetí, Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Oeste en el Mariano Rivera.