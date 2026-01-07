$!Sub-17 intensifica su paso

“No va a ser fácil. El reto más importante es clasificar a esta selección al Mundial. Hemos tenido poco tiempo para formar una selección y también poco tiempo para prepárala. Prácticamente estamos definiendo el grupo que va a conformar esta selección”, indicó Felipe Baloy, DT de la Selección Masculina Sub-17 de fútbol de Panamá. El conjunto se alista a participar en el Torneo Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026, al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, a disputarse en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá, del 5 al 12 de febrero. En esa preparación, los dirigidos por Baloy jugarán el Torneo del Sol 2026, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, México, del 12 al 17 de enero. Viajarán el 10 de enero y debutarán el 12 de enero, en acción del grupo B. Esta será la tercera edición del Torneo del Sol, e iniciará hoy con una fase preliminar, en la que verán acción un total de 20 equipos. Para Panamá, será el segundo año consecutivo viajando a México para la justa, luego de su participación el año pasado donde llegó a cuartos de final. El torneo, reservado para los jugadores categoría 2007 y menores, tendrá a Selección Sub-17 de México y de Guatemala, más las selecciones regionales de México y mejores equipos juveniles de la Liga TDP. “El torneo que vamos a disputar en México será importantísimo, pues será nuestra preparación. Los resultados serán importantes, pero más que todo, el rendimiento y lo que pueda ofrecer cada jugador para lo que podamos hacer en el premundial”, dijo Baloy. Ayer, el representativo U17 venció 3-0 a los juveniles del Sporting San Miguelito, en un amistoso en el Yappy Park. “El grupo va tomando forma, fue bastante agradable el rendimiento de los muchachos, vamos buscando ese equipo que queremos para poder afrontar las competiciones que vienen en el futuro”, afirmó Baloy.