Subcampeón bolivariano

La Selección masculina de Futsal de Panamá se adjudicó ayer la medalla de plata en los XX Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025, en Perú. En un duelo final por la deseada presea dorada, ante la Selección de Paraguay, los panameños cayeron en la tanda de penaltis 5-3, tras un empate 2-2, cumplido el tiempo reglamentario. En el Polideportivo Cancha Cahuide, los canaleros se adelantaron con dos tantos, por medio de Alfonso Maquensi y de Ángel Sánchez, pero en la segunda mitad, el conjunto de Paraguay igualó con los goles de Diego Poggi y Roberto Gamarra al minuto 24’. El podio quedó conformado por Paraguay con el oro, Panamá con la medalla de plata, y la selección de Colombia se colgó la de bronce, tras vencer ayer a Venezuela también en penales 4-2, después de haber empatado 3-3. Con esta participación, Panamá iguala su mejor presentación en unos Juegos Bolivarianos, repitiendo lo logrado en el 2024, donde también se consiguió la medalla de plata. En el torneo compitieron 6 selecciones.